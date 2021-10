Photovoltaik-Anlage für das Dach der Lungenklinik Hemer

Hemer. Der Umweltausschuss der Lungenklinik Hemer berät zahlreiche Projekte für den Klimaschutz vom Lüften bis zur E-Mobilitä.t

Mit einer neuen Photovoltaikanlage ergänzt die Lungenklinik ihr Engagement für den Klimaschutz. „Seit Jahren setzt sich die Lungenklinik Hemer für die Umsetzung verschiedenster ressourcenschonender und wertschöpfender Maßnahmen ein. Umwelt- und Klimaschutz sind wichtige Bestandteile der Unternehmensführung. Daher haben sich die Klinikbetriebsleitung und die Mitarbeitenden zum Ziel gesetzt, eine verantwortungsvolle Umweltpolitik zu betreiben“, berichtet Kliniksprecherin Anja Haak aus dem Umweltausschuss.

Ganz aktuell werde auf der großen Dachfläche des alten Haupthauses bis Ende des Jahres eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von ca. 80 kWp errichtet. Zukünftig werden die Sonnenstrahlen eingefangen und in elektrische Energie umgewandelt, die die Lungenklinik für ihren Versorgungsbetrieb nutzen und damit externe Stromversorgung einsparen kann.

Bemühungen für einesauberere Umwelt

Über erfolgreiche Maßnahmen der Lungenklinik sei der Energieverbrauch in den vergangenen Jahren bereits reduziert worden, teilt die Klinik mit. Unter anderem unterstützen eine moderne Heizanlage, wassersparende Einrichtungen in den Bad- und Toiletteneinrichtungen, der Einbau von Energiesparfenstern oder der Austausch der Beleuchtung auf stromsparende LED-Leuchtmittel in der gesamten Klinik die Bemühungen für eine sauberere Umwelt.

Der interdisziplinäre Umweltausschuss der Lungenklinik berät regelmäßig über Themen und Projekte. So setzt sich zum Beispiel der Chefarzt der Thoraxchirurgie, Privatdozent Dr. med. Stefan Welter, mit Vorträgen zum Umwelt- und Klimaschutz ein oder macht per Video auf klimafreundliches Heizen und Lüften aufmerksam. „Gerade in der kalten Jahreszeit kann man mit wenig Aufwand zur Energieeinsparung beisteuern. Die Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad Celsius verringert die Heizenergie etwa um sechs Prozent“, erklärt Dr. Welter Maßnahmen zum „richtigen“ Lüften. Aber auch mit Blick auf die Speiseversorgung ergeben sich energiesparende Möglichkeiten, die sich positiv auf den CO2-Ausstoß auswirken. Küchenchef Michael Menden plädiert ebenso wie die Kollegen aus dem Umweltteam aus persönlichem Antrieb für energiebewusstes Verhalten und ein Umdenken im Klima- und Umweltschutz. „Wir bemühen uns neben einer Verpackungsreduzierung und einer Vermeidung von Speiseabfällen darum, das vegetarische Speisenangebot zu erhöhen“ so Menden.

Umstieg auf Elektrofahrräder

Ein weiteres Feld im Rahmen der umweltfreundlichen Aktivitäten der Lungenklinik Hemer zeige sich in der Mobilität bzw. E-Mobilität. So wurden zuletzt die Möglichkeiten zum Umstieg der Mitarbeiter vom Auto auf das Fahrrad oder auf ein „E-Bike“ für den Arbeitsweg ausgelotet und analysiert. „Wir prüfen derzeit die Angebote für einen Sammelkauf von Elektrofahrrädern und erweitern im nächsten Frühjahr die Fahrradunterstände“, freut sich Torsten Schulte, der Kaufmännische Direktor der Klinik und Mitglied im Umweltausschuss, über das spürbare, umweltbewusste Umdenken der Belegschaft.

