Feuer Pkw brennt an Altenaer Straße in Westig

Hemer. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Das Fahrzeug wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

An der Altenaer Straße in Hemer-Westig hat am Montagabend gegen 17.30 Uhr ein Pkw gebrannt. Das Fahrzeug wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Privatpersonen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr kontrollierte lediglich mit einer Wärmebildkamera, wie eine Sprecher am Abend mitteilte.

Informationen zur möglichen Ursache liegen bislang nicht vor.

