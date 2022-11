Pkw prallt in Hemer gegen Laterne - ein Verletzter

Am Mittwoch wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Unfalls an der Deilinghofer Straße gerufen.

Unfall an Deilinghofer Straße

Gegen 14 Uhr ist am Mittwoch ein Mann mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache gegen eine Straßenlaterne an der Deilinghofer Straße in Hemer gefahren. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und übergab diese dann an die Polizei und den SIH, der sich um die Sicherung der Laterne kümmerte.

