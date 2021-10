Die Mitglieder des Förderkreises "Quartier am Haßberg" sehen sich die Pläne der Erweiterung an.

Kirche Pläne für das Quartier in Ihmert vorgestellt

Ihmert. Das erste Präsenztreffen des Förderkreises fand in der Ihmerter Kirche statt.

Obwohl die Teilnahme in dieser besonderen Zeit noch zurückhaltend war, konnte Heidrun Brucke als Vorsitzende des Förderkreises „Quartier am Haßberg“dennoch von vielen Rückmeldungen engagierter Förderkreismitglieder aus nah und fern berichten. Der Förderkreis will die Erweiterung der Ihmerter Kirche um ein Foyer als Treffpunkt für alle Bürger und die Neugestaltung der Außenanlagen zu einem intergenerativen Platz unterstützen. Jetzt gab es zum ersten Mal ein Präsenz-Treffen der Mitglieder, gegründet wurde der Kreis über Zoom.

42.000 Euro sind bereits zusammen gekommen. Das Ziel ist es, um die 100.000 Euro für das Projekt „Quartier am Haßberg“ mit dem neuen Foyer in den nächsten Jahren zu erreichen. „Hier gilt es allen zu danken, die großzügig gespendet oder Dauerspenden zugesagt haben“, schreibt der Förderkreis.

Heidrun Brucke betonte, dass es ganz wunderbar sei, dass sich darüber hinaus weiterhin viele Gemeindemitglieder auch am freiwilligen Kirchgeld beteiligen. Damit sichern sie die notwendigen Renovierungsmaßnahmen in dem bestehenden Kirchgebäude.

Planungen für Anbau andie Kirche abgeschlossen

Beim Herbsttreffen des Förderkreises wurden die Gäste im Anschluss an die herzliche Begrüßung durch Jochen Koch mit Zwiebelkuchen und Getränken bewirtet. Anschließend leitete Heidrun Brucke mit der Andacht „Mannohmann Zimmermann“ in die Präsentation des Bauvorhabens über. Alle Planungen bezüglich Foyer, Küche, Gemeindebüro und Heizungsanlage sind inzwischen beraten worden und das Planungsunternehmen möchte noch in diesem Jahr den Bauantrag stellen, um 2022 mit den Baumaßnahmen zu starten.

Deshalb haben auch schon die Beratungen zu einem Brandschutzkonzept stattgefunden. Pfarrerin Gaby Bach berichtete, dass sie sich besonders darauf freut, das Projekt mit Leben zu füllen. Jede und jeder ist eingeladen, sich aktiv an der Entwicklung des „Quartiers am Haßberg“, das für alle Bürger in Ihmert und Bredenbruch offen sein soll, zu beteiligen.

Weitere Infos gibt es unter www.kirche-ihmert.de.

