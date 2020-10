Platz für die Schulerweiterung geschaffen

Fliegende Container haben in Westig für Aufsehen gesorgt. Die Wilhelm-Busch-Schule hat an der Altenaer Straße neue Klassen-Container erhalten, doch zusätzlichen Platz schaffen die mobilen Räume nach den Herbstferien nicht. Sie standen bislang auf dem Schulgelände und sind nun auf die nach dem Abriss des Wohn- und Geschäftshauses der ehemaligen Metzgerei-Filiale Webers freie Fläche umgesetzt worden. Auf dem bisherigen Standort neben dem Schulgebäude soll nach Auskunft des Märkischen Kreises ein Anbau errichtet werden, der die große Raumnot an der Förderschule des Märkischen Kreises beheben soll.

2,8 Millionen Euro fürdie Schulerweiterung

Im Dezember 2019 hatte der Kreistag grünes Licht für die Schulerweiterung gegeben. 2,8 Millionen Euro sollen investiert werden. Aktuell werden Planung und Neubau ausgeschrieben, die komplett durch einen Generalunternehmer erfolgen sollen. Ursache für den geplanten Neubau sind die steigenden Schülerzahlen der Förderschule. Seit dem Schuljahr 2015/2016 sind die Schülerzahlen um knapp 30 Prozent gestiegen.

Mit den sieben Klassenräumen, die die Schule besitzt, würde dies eine Klassengröße von durchschnittlich 19 Schülern bedeuten. Der Klassenfrequenzrichtwert für den Förderschwerpunkt der Wilhelm-Busch-Schule (Emotionale und Soziale Entwicklung) liegt aber laut Kreis bei 13 Schülerinnen und Schülern, der Höchstwert bei 17.

Erhebliche Problemedurch hohe Schülerzahl

„Eine derart hohe Schülerzahl führt bei dem Förderschwerpunkt zu erheblichen Problemen, da die Schüler, insbesondere die der Oberstufe, in beengten räumlichen Verhältnissen zu einer gesteigerten Aggressivität neigen“, so der Märkische Kreis.

Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, wurden im laufenden Schuljahr bereits zwei Container mit je einem Klassenraum und einem Differenzierungsraum zur Verfügung gestellt, so dass die 133 Schüler in neun Klassen mit durchschnittlich 15 Schülern beschult werden können. Die Container sind angemietet. Die Bereitstellung lediglich zweier Klassenräume reicht aber dauerhaft nicht aus. Es fehlt nicht nur an Klassenräumen, sondern auch an Möglichkeiten zur noch stärkeren Differenzierung und an Fachklassenräumen.

Ausschreibung für den Neubau läuft

Das beschlossene Raumprogramm macht einen zweigeschossigen Neubau auf dem Schulgelände erforderlich. Vier zusätzliche Klassenräume, vier zusätzliche Differenzierungsräume und zwei neue Fachklassenräume sollen errichtet werden . Bisher findet der Kunst- und Musikunterricht in den Räumen für Naturwissenschaften statt. Durch die Erweiterung sollen die Räume wieder für ihren ursprünglichen Zweck genutzt werden. Insgesamt werden rund 540 Quadratmeter Nutzfläche geschaffen.

Derzeit läuft die Ausschreibung. Der Baubeginn soll im März 2021 erfolgen. Geplant ist eine Fertigstellung nach den Osterferien 2022.