Plötzlich steht Konfirmation in Frage

Hemer. In Deilinghofen haben sich Konfirmanden auf Familienfeste vorbereitet, jetzt kommen die Beschränkungen.

Die Kirchengemeinden Hemer und Ihmert haben ihre Konfirmationen bereits hinter sich, nur Deilinghofen trifft jetzt die neue Coronaschutzverordnung. Zwei Gottesdienste werden am kommenden Wochenende gefeiert, ein weiterer am 1. November. Die Familien stellt das vor Riesenprobleme, denn selbst bei Auslegung eines „herausragenden Anlasses“ dürften maximal zehn Personen feiern. Mit Paten, Großeltern und Geschwistern sind wohl alle Familien darüber. Tische in der Gastronomie wurden abbestellt, Gäste wieder ausgeladen. „Es tut mir fürchterlich leid für die Familien“, sagt Pfarrer Manuel Janz. An den Terminen hält die Kirchengemeinde jedoch fest, denn man wisse nicht, wann es sonst wieder möglich würde.

In allen Kirchen wird jetzt auch das Maskentragen während des Gottesdienstes empfohlen. „Also auch am Sitzplatz und auf dem Weg zum und vom Kommunionempfang. Ausgenommen sind Zelebranten und alle liturgischen Dienste, soweit sie sich im Altarraum aufhalten“, so das Erzbistum.

Ab einem Inzidenzwert von 50 soll die Anzahl der Gottesdienstbesucher auf maximal 50 Prozent der normalen Kapazität der jeweiligen Kirche reduziert werden. Durch die Abstandsregelung seien es im Pastoralverbund bereits deutlich weniger, so Pastor Dietmar Schulte.