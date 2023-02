Events „Point-Club“ geht in Hemer in die nächste Runde

Hemer. Die erste Party am 11. März ist ausverkauft, deshalb wird eine Woche später in Hemer noch einmal das „Point One“ zum Leben erweckt.

Der Andrang auf die erste „The-Point-Club-Party“ am 11. März im Alten Casino war offenbar so groß, dass die Veranstalter eine Woche später eine weitere Veranstaltung planen. Am 18. März ab 21 Uhr soll das alte Feeling des Clubs „Point One“ noch einmal aufkommen. Die erste Runde am 11. März ist schon ausverkauft, der Vorverkauf für die zweite Runde am 18. März beginnt am Samstag.

„Am Vorverkaufstag für Vol. 31 lief der Online-Verkauf aufgrund eines technischen Problems völlig aus dem Ruder. Es wurden deutlich mehr Tickets verkauft, als das Kontingent hergab“, schreibt der Sauerlandpark. Auch die Weitergabe der Informationen an die Vorverkaufsstellen war davon betroffen, so dass alle Plätze schon Minuten nach Eröffnung des Ticketvorverkaufs ausverkauft waren.

555 Tickets stehen zur Verfügung

Vorverkaufsstart für „The Point Club Vol. 31“ am 18. März ab 21 Uhr ist am Samstag, 11. Februar um 10 Uhr. Erneut stehen grundsätzlich 555 Tickets zur Verfügung, einige davon werden allerdings vorab an diejenigen gehen, die beim ersten Online-Vorverkauf zwar eine Bestätigung, aber kein Ticket mehr bekommen haben.

Tickets zum Preis von 10 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr) sind in folgenden Vorverkaufsstellen zu bekommen: „Die Rille“ in Menden, im „Salon Thomas“ in Iserlohn, in „Die kleine Buchhandlung“ in Letmathe und dem Ticketshop des Sauerlandparks. Restkarten, die nicht verkauft wurden, gehen dann in den Online-Verkauf. Für die Party am 11. März wird es keine Abendkasse geben.

