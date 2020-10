Politik mit 58 Jahren Altersunterschied

Der eine steigt mit frischen, neuen Ideen ein, der andere weiß schon, wie der Hase läuft. Finn Jäker (GAH) ist mit 20 Jahren das jüngste Mitglied im sich neu konstituierenden Rat, Herbert Hennecke (CDU) ist mit 78 Jahren das älteste Mitglied im höchsten, politischen Gremium der Stadt. 58 Jahre, mehr als ein halbes Jahrhundert, liegen zwischen den beiden Ratsherren. Trotz manchen Gegensätzen in der politischen Meinung gibt es viel, was die beiden verbindet.

Beide sehen sich als Repräsentanten für ihre Altersgruppe. Herbert Hennecke ist im Seniorenbeirat, der Vorsitzende der Senioren Union und ist auch im höheren Alter in die Politik eingestiegen. Seit 1975 ist er zwar schon in der CDU, allerdings erst seit 2014 im Rat der Stadt vertreten. „Eingestiegen in die Politik bin ich, als ich Rentner wurde. Da dachte ich mir: Was soll ich zu Hause herumsitzen“, sagt er. Er wollte mithelfen und auch etwas verändern.

Finn Jäker hat dagegen über die Friday-for-Future-Bewegung in die Politik gefunden. „Als die Klimastreiks anfingen in Iserlohn, habe ich bei der Organisation mitgeholfen“, besinnt er sich zurück. Er trifft auf Lokalpolitiker aus Iserlohn und entscheidet sich, in die Politik einzusteigen. „Natürlich setzt sich ein großer Prozentsatz in jeder Generation nicht für Politik ein. Ein erheblicher Anteil sieht sich aber schon in der Verantwortung, für den Klimaschutz zu kämpfen“, betrachtet er seine Generation.

„Wir waren damals nicht politisch“, blickt Herbert Hennecke auf die Zeit seiner Jugend zurück. Damals ist Hennecke Mitglied in der katholischen Jugend, und natürlich tritt er in den Schützenverein ein. „Der Schützenverein war auch für Jugendliche ganz interessant. Der bestimmte das gesellschaftliche Leben“, erinnert er sich zurück. Zudem hat kaum einer in der Nachkriegszeit und auch darüber hinaus das Thema Klimaschutz im Blick. „Da war eher der Gedanke, dass man sich ein Häuschen aufbaute und etwas zu essen bekam“, sagt Herbert Hennecke. Zu 90 Prozent sei man Selbstversorger mit den Früchten aus dem eigenen Garten gewesen, bevor in den 50er und 60er Jahren mit dem Wirtschaftswunder die Wende kam.

„In der älteren Generation denkt man an die Zeit zurück, wo man noch selbst landwirtschaftlich angebaut hat. Bei der jüngeren Generation gibt es das Streben nach regionalem Anbau“, sieht Finn Jäker die Parallelen zwischen den Generationen.

Er findet es aber auch wichtig, dass seine Generation in der Politik mitbestimmt. „Ich glaube, dass meine Altersgruppe sehr unterrepräsentiert ist. Was mich an der Kommunalpolitik generell stört, dass leider nicht alle Gruppen repräsentiert werden. Da sind viele Männer um die 50, 60 und sehr viele Leute deutscher Herkunft“, so seine Beobachtung.

Der lange Weg von der Idee zur tatsächlichen Umsetzung

Herbert Hennecke ist der Meinung, dass die jüngere Generation schon jetzt mit ihren Ideen ein Umdenken in der Politik beflügelt. „Der Punkt des Umweltschutzes fließt fast immer mit ein, wenn Gesetze verabschiedet werden“, sagt er. Allerdings hat er in seiner politischen Karriere auch gelernt: „Ich kann nicht von heute auf morgen den Hebel umlegen.“ Einerseits kann ein Wandel nicht erzwungen werden, andererseits sieht Hennecke aber auch die „Genehmigungs- und Bürokratie-Monster“. „Von der Umsetzung von guten Ideen in die Wirklichkeit dauert es alles viel zu lange“, hat er erfahren.

Obwohl Finn Jäker erst in die Politik einsteigt, kennt er die politischen, auch mal lange andauernden Prozesse durch die Berichte seiner Parteifreunde. „Das ist alles müßig, vor allem kommunal. Da ist der Einfluss zwar gering, aber die Verantwortung doch relativ groß“, sagt Finn Jäker. Vor allem im Bezug auf Klimaschutzbedingungen sagt der 20-Jährige aber auch: „Der Einfluss auf das Klima ist kommunal immer begrenzt. Trotzdem halte ich es aber für wichtig, dass man damit anfängt.“ Aus dem politischen Alltag weiß Herbert Hennecke, dass es im Rat und in den Ausschüssen immer auch darauf ankommt, Kompromisse zu schließen und Mehrheiten zu schaffen.

Wichtig ist ihm dabei ein freundlicher und respektvoller Umgang innerhalb und außerhalb der eigenen Fraktion. „Ich habe gute Kontakte zu den anderen Fraktionen, und das halte ich auch für enorm wichtig. Nicht die Partei muss im Vordergrund stehen, sondern das zwischenmenschliche Auskommen.“ Und das gelte auch für nachfolgende Generationen: „Wenn ich jetzt 20 wäre, würde ich vielleicht genau so denken und handeln wie der junge Kollege.“

Eine bessere Zukunft wollenalle Generationen erreichen

Zustimmende Worte kommen da von Finn Jäker: „Man setzt sich für eine bessere Zukunft ein. Und da haben junge und alte Leute ein gemeinsames Interesse.“ Dies sei zum Beispiel bei bezahlbarem Wohnraum in der Innenstadt der Fall, in der man vieles zu Fuß erreichen kann. Auch soziale Treffpunkte benötigen sowohl alte als auch junge Menschen gleichermaßen.

Insgesamt scheinen die 58 Jahre zwischen den beiden zumindest beim politischen Miteinander eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Herbert Hennecke sagt: „Man soll keine Barrieren aufbauen oder einen Tunnelblick bekommen.“ Finn Jäker meint im Hinblick auf seine erste Ratsperiode: „Ich erwarte viele Diskussionen und viele Kompromisse. Da bin ich sehr neugierig.“