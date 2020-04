Hemer. Die heimischen Sozialdemokraten und mit ihnen der gesamte Rat trauern um ein politisches Urgestein: SPD-Ratsmitglied Werner Thienelt ist am 9. April im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Beisetzung fand im kleinsten Familienkreis statt.

Der Hemeraner war fast vier Jahrzehnte lang in der SPD aktiv, davon einige Jahre als Kassierer und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Hemer. Seit 1994 saß er im Rat und war in vielen Ausschüssen und Gremien tätig. Viele Jahre gestaltete und unterstütze er die SPD-Fraktion als Vorstandsmitglied und bis zuletzt als Geschäftsführer mit. Seine politischen Schwerpunkte waren die Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr. Außerdem war er Mitglied der Aufsichtsräte der Stadtwerke Hemer und der Sauerlandpark Hemer GmbH. „Sein Rat wurde über alle Parteigrenzen hinaus geachtet und gehört. Die SPD in Hemer verliert ein sehr engagiertes Mitglied und einen sehr geachteten Menschen“, schreibt die heimische SPD.

Über die politische Arbeit hinaus war Werner Thienelt auch im Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt und im Förderverein des Sauerlandparks engagiert.