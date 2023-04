Polizei auf Texel sucht nach vermisster Frau aus Hemer

Hemer/Den Burg. Die Polizei auf der niederländischen Insel Texel sucht nach einer Vermissten aus Hemer. Was bislang bekannt ist.

Polizei und Rettungskräfte auf der nordholländischen Insel Texel suchen seit Karsamstag nach einer vermissten Frau aus Hemer, die auf der Insel ihren Urlaub verbringt. Am 8. April war sie zuletzt gegen 14 Uhr gesehen worden. In den frühen Morgenstunden des Sonntags setzte die Polizei Rettungshubschrauber, Drohnen und Rettungsschiffe für die Suche rund um den Leuchtturm von De Cocksdorp ein. Die Rettungsbemühungen konzentrierten sich auf das Wasser, den Strand und die Dünen in der Umgebung. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche.

Campingplatz verlassen

Die 46-Jährige wurde zuletzt „in einem aufgewühlten Zustand“, so die Polizei, gesehen, als sie einen der Campingplätze in der Nähe von De Cocksdorp verließ. Sie wird als etwa 1,55 Meter große 46-Jährige mit blonden Haaren und braunen Augen beschrieben. Die Frau trug eine blaue Jacke und Hose mit einem grünen Schal und schwarzen Nike-Schuhen. Sie hatte auch einen kleinen schwarzen Rucksack, als sie das letzte Mal gesehen wurde. Die Polizei im Märkischen Kreis ist aktuell noch nicht in die Vermisstensuche einbezogen worden.

