Hemer. Die Polizei blitzt auch am Wochenende, womit Autofahrer offenbar nicht rechnen. So gab es bei Radarkontrollen am Samstag zahlreiche Verstöße. Auf der Mendener Straße waren 31 Verwarngelder und vier Anzeigen fällig. Der Temporekord lag bei 83 in geschlossener Ortschaft. Noch schneller war ein Autofahrer mit Tempo 89 bei erlaubten 60 km/h auf der Landhauser Heide. Dort gab es fünf Anzeigen und 48 Verwarngelder.