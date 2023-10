Polizei blitzt in Hemer: Raser erwartet ein Fahrverbot

Die Polizei hat in Hemer Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Hemer. Bei Kontrollen in Hemer hat die Polizei mehrere Raser geblitzt. An der Altenaer Straße hat ein Autofahrer das Tempolimit deutlich überschritten.

Zwei Raser in Hemer sind am Montag von der Polizei erwischt worden. Auf der Altenaer Straße wurde ein Autofahrer mit 92 km/h bei zugelassenen 50 km/h in geschlossener Ortschaft geblitzt. Damit erwartet ihn nach Polizeiangaben nun ein Fahrverbot. Auf der Landhauser Heide war ein Fahrzeug mit 97 km/h unterwegs, obwohl nur 60 km/h erlaubt waren.

Insgesamt wurden auf der Altenaer Straße zwischen 8.05 und 9.50 Uhr genau 250 Fahrzeuge kontrolliert. Neben dem unrühmlichen Spitzenreiter erhielten elf weitere Fahrzeugführer ein Verwarngeld, weil sie zu schnell unterwegs waren.

In Landhausen stand der Blitzer von 10.30 bis 12.10 Uhr. Die Bilanz nach 257 kontrollierten Fahrzeugen: 13 Verwarngelder und acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Im Übrigen führt auch der Märkische Kreis in Hemer Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Blitzer wird am Freitag, 13. Oktober, unter anderem in Bredenbruch, Deilinghofen und im Hönnetal aufgebaut.

