Polizei fahndet nach einem Betrüger

Hemer. Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen Taschendieb.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am 24. September 2019 dreimal Geld mit einer fremden Bankkarte abgehoben hat. Eine 37-jährige Hemeranerin hatte am Tag zuvor abends in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße eingekauft und war bis zur Ostenschlahstraße gegangen. Erst am nächsten Morgen bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse mitsamt Bank-und Sparkarten. Als sie ihre Bank anrief, teilte die ihr mit, dass am Morgen bereits dreimal Geld abgebucht worden war.

Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung und Betrugs und sucht nach dem Mann, der in der Nacht zwischen 1.15 und 1.22 Uhr beim Geld-Abheben an einem Automaten in Plettenberg fotografiert wurde. Nachdem alle anderen Möglichkeiten, den Unbekannten zu finden, ausgeschöpft sind, wurde vom Amtsgericht Iserlohn eine Öffentlichkeitsfahndung mit den Fotos beschlossen.