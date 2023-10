Polizei findet Pistole bei Verkehrskontrolle in Hemer

Hemer. Die Polizei führte in Hemer Verkehrskontrollen durch. Im Handschuhfach eines 18-Jährigen sahen die Beamten den Griff einer Pistole.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Fichtestraße in Hemer fiel der Blick eines Polizeibeamten auf das geöffnete Handschuhfach eines 18-jährigen Pkw-Fahrers. Daraus lugte der Griff einer Pistole hervor. Die Beamten forderten die beiden Insassen zum Aussteigen auf, legten ihnen zur Sicherung Handfesseln an und durchsuchten das Fahrzeug. Die Waffe im Handschuhfach stellte sich als Schreckschusswaffe heraus. Die Polizeibeamten stellten die Waffe sicher. Der Fahrer gab an, nichts von der Waffe zu wissen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

