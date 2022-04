Polizei fragt: Wer hat Einbrecher in Ihmert beobachtet?

Unbekannte haben am langen Osterwochenende einen Container in Ihmert aufgebrochen.

Unbekannte haben das lange Wochenende genutzt: Sie haben einen städtischen Container in Hemer-Ihmert aufgebrochen und sich darin befindliche Pellets aus einem Silo gestohlen. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach den Verursachern und bittet eventuelle Zeugen um Mithilfe.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen sind laut Polizeibericht Unbekannte an der Sporthalle an der Winkelstraße in einen städtischen Container eingebrochen. Sie stahlen aus einem darin stehenden Silo eine unbekannte Menge an Pellets. Das Silo wurde aufgeschlitzt, so dass das Heizmaterial herausrieselte. Der Schaden liegt bei etwa 5000 Euro.

An der Eingangstür zur Sporthalle wurden weitere Hebelmarken festgestellt. Auf der Ihmerter Straße lagen zwei aufgerissene Pelletsäcke, die vermutlich zu dem Diebstahl an der Winkelstraße gehören. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und bittet um Hinweise unter 02372/9099-0.

