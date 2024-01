Feuer Polizei hat Brandwohnung in Hemer beschlagnahmt

Hemer Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache in dem Mehrfamilienhaus in Deilinghofen dauern an. Die Wohnung wurde beschlagnahmt.

Bis auf einen Bewohner konnten alle Mieter des Mehrfamilienhauses in Deilinghofen die Krankenhäuser wieder verlassen. Sechs Personen waren am Montag durch Feuerwehrleute aus den oberen, verqualmten Geschossen gerettet worden. Fünf von ihnen sind mit Verdacht auf Rauchvergiftung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden (wir berichteten). Je nach Intensität der Rauchintoxikation erhielten die Bewohner Sauerstoff.

Da die Wohnungen durch Hitze und Rauch beschädigt wurden, konnten die Bewohner zunächst nicht zurückkehren. Sie sind nach Angaben der Stadt alle privat bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. Das Ordnungsamt musste keine Notunterkünfte beschaffen. Ob und in welcher Form die Hemeraner Nothilfe „Wenn‘s im Leben brennt“ helfen kann, wird derzeit geklärt.

Der Mieter im Erdgeschoss hat durch das Feuer alles verloren. Er konnte nur das retten, was er bei der Flucht aus dem brennenden Wohnzimmer am Leibe trug. Wie groß die Schäden in den Wohnungen der Obergeschosse sind, muss noch ermittelt werden. Daher gibt es auch noch keine Angaben zur Schadenshöhe. Die Stadt musste das Gebäude bautechnisch nicht sperren. Wann und wie die Wohnungen wieder nutzbar seien, müsse der Hauseigentümer mit der Versicherung klären.

Feuer entstand im Wohnzimmer

Das Feuer war am Nachmittag in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Der Bewohner hatte sich selbst ins Freie retten können. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Wohnzimmer war offensichtlich voller Möbel und gelagerter Gegenstände, sodass die Feuerwehr die Glutnester mittels Schaum ablöschen musste. Quasi bis zu den Fensterbrüstungen wurde das Zimmer in Schaum ertränkt. Dieser Schaum muss sich erst zurückgebildet haben, damit ein Brandsachverständiger den Schaden begutachten kann. Das soll am Donnerstag erfolgen. Vor Ort war von fahrlässiger Brandstiftung die Rede. Dies kann die Polizei noch nicht bestätigen. Die Wohnung wurde beschlagnahmt.

Die Hemeraner Feuerwehr musste bei einem Wohnungsbrand am Nieringser Weg sechs Personen aus dem brennenden Haus retten. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

