Polizei in Hemer erwischt 61 Raser mit dem Radar

Hemer. Die Polizei war in Hemer mit dem Radar unterwegs und kontrollierte die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen. Mehrere Raser fielen dabei auf.

Die Polizei führte in Hemer wieder Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radar durch. Am Mittwoch, 6. September, waren die Beamten von 13.35 bis 16 Uhr in der Lohstraße positioniert und nahmen die Fahrdaten von 103 Fahrzeugen auf. In 15 Fällen mussten sie Verwarngelder verhängen und in einem Fall eine Ordnungswidrigkeitsanzeige schreiben. Der höchste gemessene Wert betrug 56 Stundenkilometer, obwohl in dem Bereich nur 30 erlaubt sind.

Später war die Polizei auf der Altenaer Straße tätig und kontrollierte die Geschwindigkeiten von 358 Fahrzeugführern. Die Beamten mussten zwischen 16.40 und 18.50 Uhr 30 Verwarngelder verhängen und fünf Ordnungswidrigkeitsanzeigen schreiben. Der höchste gemessene Wert betrug dort 76 Stundenkilometer. 50 km/h sind erlaubt.

