Polizei in Hemer rät: Karte nach Diebstahl sofort sperren

Hemer/Iserlohn. Die Diebstahlserie beim Einkauf hält an. Die Polizei warnt vor Taschendieben in Hemer und Iserlohn.

. Am Mittwoch und Donnerstag waren wieder Taschendiebe unterwegs in Hemer: Eine 64-jährige Hemeranerin wollte am Mittwoch gegen 12 Uhr in einem Discounter an der Mendener Straße einkaufen. Ihre Geldbörse steckte in einer der äußeren Jackentaschen. Als sich die Kundin an der Kasse anstellte, war das Portemonnaie allerdings weg. Einen Tag später erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Eine 65-jährige Frau kaufte am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Innenstadt ein, bezahlte dort und wechselte in einen Mode-Discounter. Dort könnte der Diebstahl ihres Portemonnaies passiert sein, denn zu Hause bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Auch sie erstattete Anzeige.

„Kuno-Sperrung“ durch Polizei

Die Polizei veranlasste in beiden Fällen Ausschreibungen der mit verloren gegangenen Papiere sowie „Kuno-Sperrungen“ der Bankkarten. Die verhindern den Einsatz einer abhanden gekommenen Bankkarte per Lastschriftverfahren. Dieses Verfahren ist unabhängig von einer Sperrung bei der Bank, die jeder Betroffene selbst umgehend veranlassen sollte. „Auch mit einer gesperrten Bankkarte kann im Einzelhandel weiter ohne PIN-Eingabe eingekauft werden. Erst die Kuno-Sperrung kann das verhindern. Schon allein deshalb macht eine umgehende Anzeige bei der Polizei Sinn“, rät die Polizei. Bei Kartenverlust gilt: „Lassen Sie die EC-Karte unter 01805 021 021 sperren. Gehen Sie zur Polizei-Dienststelle. Dort können Sie den Diebstahl anzeigen und Ihre EC-Karte wird über Kuno gesperrt.“

Dieb kauft mit Karte ein

Ein Iserlohner bemerkte den Verlust seiner Bankkarte am Montag leider erst einen Tag später. Als er seinen Kontostand kontrollierte, stellte er fest, dass mit seiner Karte inzwischen achtmal eingekauft worden war. Der Iserlohner war es nicht. Der Finder oder der Dieb nutzten die Gelegenheit.

