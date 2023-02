Polizei nimmt mutmaßliche Diebe aus Hemer und Iserlohn fest

In Balve sind ein Hemeraner, ein gebürtiger Iserlohner ohne festen Wohnsitz und ein Neuenrader in ein Haus eingedrungen.

Hemer/Iserlohn/Balve. Ein Hemeraner, ein gebürtiger Iserlohner ohne festen Wohnsitz und ein Neuenrader drangen in ein Haus in Balve ein.

Ein 26-jähriger Hemeraner und ein 20-jähriger gebürtiger Iserlohner ohne festen Wohnsitz waren am Dienstag mit einem Neuenrader (18) in Balve auf Diebestour: Zwei der Männer klingelten um kurz nach 10 Uhr an der Haustür eines Anwohners am Inselweg. Sie verwickelten ihn in ein Gespräch, während der dritte Mann unbemerkt in das Haus eindrang.

Dem 60-jährigen Bewohner des Hauses kam das komisch vor, daher ging er nachsehen. Dabei schreckte er den Dieb auf, der aus einem Fenster sprang und weg lief. Gemeinsam stiegen die drei mutmaßlichen Täter in ein Taxi und fuhren davon. Beute machten sie nicht.

Fahndung der Polizei nach den Tätern erfolgreich

Polizeibeamte fahndeten nach den Flüchtigen und konnten sie kurze Zeit später antreffen und festnehmen. Hierbei handelt es sich um einen Hemeraner (26), ein Neuenrader (18) und einen gebürtigen Iserlohner ohne festen Wohnsitz (20). Sie wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen am Abend aus dem Gewahrsam entlassen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls.

