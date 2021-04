Polizei sucht in Hemer nach bewaffnetem Räuber

Hemer. Die Polizei sucht nach einem bewaffneten Räuber, der in Hemer einen 20-Jährigen überfallen hat.

Am hellichten Tag und mitten in der Stadt ist ein Hemeraner überfallen worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter, der auch mit einem Messer drohte.

Der 20-Jährige ging am Donnerstag um 17.23 Uhr vom Marktplatz die Straße An der Steinert hoch. Gegenüber von Woolworth kam plötzlich ein anderer Mann auf ihn zu, brüllte ihn an, verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht, zeigte ihm ein Messer und verlangte die Herausgabe von Wertsachen, berichtet die Polizei. Als das Opfer in Richtung anderer Passanten um Hilfe schrie, rannte der Angreifer weg. Der Mann sei ihm völlig unbekannt, gab der 20-Jährige bei der Polizei zu Protokoll.

Der Unbekannte dürfte etwa 20 bis 23 Jahre alt und ca. 1,73 Meter groß und schlank sein. Er hat einen Vollbart und trug keine Maske. Er sprach fließend Hochdeutsch ohne Akzent. Bekleidet war der Angreifer mit einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Jacke und schwarzen Sportschuhen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

