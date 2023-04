Polizei sucht Zeugen: Fahrzeug in Hemer aufgebrochen

Ein in Hemer geparktes Fahrzeug ist am Donnerstagabend aufgebrochen worden.

Hemer. Ein in Hemer geparktes Fahrzeug ist am Donnerstag aufgebrochen worden. Es wurden Bargeld und eine Tankkarte gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 19.30 und 22 Uhr sind Unbekannte am Donnerstag in Hemer in einen an der De-Fries-Straße parkenden Ford Transit eingebrochen. Die Täter schlugen dazu das Fenster auf der Fahrerseite ein.

Aus dem Inneren wurden laut Polizeibericht Bargeld und eine Tankkarte gestohlen.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei unter 02372/90990.

