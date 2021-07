Polizei warnt vor Inkasso-Betrügern in Hemer

Hemer. Nach zwei Fällen in Hemer warnt die Polizei vor falschen Inkasso-Unternehmen.

Es ist ein Geschäft mit der Angst: Inkasso-Betrüger setzen auf die Angst der Bürger vor hohen Zahlungsandrohungen und kassieren so ab. Zwei Hemeraner haben in dieser Woche Post von angeblichen Inkasso-Unternehmen bekommen.

Der eine Brief forderte angeblich offene Lotteriegebühren in Höhe von mehreren hundert Euro. Die 64-jährige Empfängerin sollte die offenen Forderungen samt Gebühren binnen einer Woche auf ein Konto mit einer griechischen IBAN überweisen. Wie sich herausstellte, gibt es das Inkasso-Unternehmen gar nicht. Im Internet kursieren bereits diverse Warnungen, berichtet die Polizei. Eine weitere Anzeige ging in Altena ein. Dort hatte ein 60-jähriger Mann genau denselben Brief bekommen.

In dem zweiten Fall ging es um den angeblichen Kauf in einem großen Online-Auktionshaus. Die 55-jährige Empfängerin nutzt diesen Dienst zwar. Doch sie fand in ihrem Konto keinen Vorgang und nahm deshalb Kontakt auf mit dem Auktionshaus. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass es bereits mehrere solcher falscher Zahlungsaufforderungen gebe. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Forderungen immer genau prüfen

„Leider geben immer wieder Opfer mit schlechtem Gewissen nach und zahlen die angeblich offenen Gebühren für Gewinnspiele. Meist kommen die Forderungen jedoch per Mail oder Telefon. Angebliche Gläubiger sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern Forderungen genau überprüfen. Immer wieder bieten Betrüger am Telefon auch großzügiges Entgegenkommen an, wenn sich die Opfer auf einen neuen Vertrag einlassen“, berichtet die Polizei.

