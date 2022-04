Posaunen erklingen in Deilinghofen

Hemer. Kirchbesucher und Bürger in Hemer freuen sich über Ständchen des Posaunenchores Deilinghofen.

Musik liegt in der Luft – so empfanden es die Kirchenbesucher am Ostersonntag nach dem Gottesdienst in der evangelischen Stephanuskirche in Deilinghofen.

Der CVJM Posaunenchor Deilinghofen rund um Dirigent Martin Dodt trat bei strahlendem Sonnenschein im Kirchgarten auf und erfreute die Gläubigen mit Bläserklängen. „Wir wollten einfach mal zeigen, dass wir noch da sind und die Leute mit unserer Musik erfreuen“, erklärte Chorleiter Martin Dodt den Gedanken hinter dem spontanen Ständchen.

Aber nicht nur die Gottesdienstbesucher kamen in den Genuss der Blasmusik. Um auch älteren und kranken Gemeindemitgliedern, die nicht in den Kirchgarten kommen konnten, zu Ostern eine Freude mit der Musik zu machen, ging es noch an zwei Stationen im Dorf, wo ebenfalls die Instrumente ausgepackt wurden und Ständchen erklangen

