Posaunenchor spielt bei Ordination für Tochter der Stadt

Besonders für ihre Mutter Maria Köntopp war es ein wichtiger und freudentränenreicher Moment, als ihre Tochter Christine Köntopp Anfang Februar in der Castrop-Rauxeler Lutherkirche zur Pfarrerin ordiniert wurde. Die 33-Jährige ist in Hemer aufgewachsen und hat sich schon in ihrer Schulzeit für ihren Glauben eingesetzt.

„Gott hat mir Gutes getan, und ich möchte etwas weitergeben“, erklärt Christine Köntopp einen der Gründe, warum sie Pfarrerin werden wollte. Außerdem bereite es ihr Freude, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Ebenfalls mit ihrem Elternhaus und der Hemeraner Gemeinde war ihr Berufswunsch verbunden. Ihr 1998 verstorbener Vater war Presbyter, ihre Mutter ist in der Gemeinde aktiv.

33-Jährige erinnert sich gernean die Jugendfreizeiten zurück

Bei der Ordination ihrer Tochter ist Maria Köntopp zusammen mit Lydia Sträter als Gesangsduo aufgetreten. Weitere Unterstützung aus der Heimat kam vom Posaunenchor des CVJM Hemer und den Gemeinden Ihmert und Wermingsen. Zusammen mit Mitgliedern der Posaunenchöre der Paulus-Kirchengemeinde bildeten sie einen extra für den Anlass zusammengestellten Chor.

Beeinflusst in ihrer Entscheidung haben Christine Köntopp auch die Freizeiten des CVJM mit Jugendreferent Jens Jendral. Ebenfalls als eine „wichtige Figur“ bezeichnet sie Pfarrer Wilhelm Gröne. „Mit ihm stehe ich auch noch heute in Kontakt“, erzählt die 33-Jährige. Schon in der Schulzeit hat sie mit Freundinnen einen Schülerbibelkreis gegründet. Letztendlich in ihrem Berufsweg überzeugt hat sie allerdings – so sagt es ihre Mutter Maria Köntopp – ein Praktikum bei der vor kurzem verstorbenen und sehr beliebten Lüdenscheider Pfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg nach dem Abitur. Ihr Vikariat hat die 33-Jährige in Werdohl absolviert.

Seit dem 1. April 2019 ist Christine Köntopp in Castrop tätig. Weil im vergangenen Jahr mit Hans-Jürgen Knipp und Martin Hensel zwei von drei Pfarrern in den Ruhestand gegangen sind und die Gemeinde mit dem Castrop-Rauxeler Stadtteil Pöppinghausen rund 200 Gemeindeglieder dazugewonnen hat, hatte die Evangelische Kirche von Westfalen Christine Köntopp zur Unterstützung in die Paulus-Kirchengemeinde entsandt.