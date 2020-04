Predigt vor Gläubigen hinter der Frontscheibe

Hemer. Die evangelischen Gemeinden und der Pastoralverbund haben am Sonntag einen Autogottesdienst gehalten.

Mit Videobotschaften, Online-Gottesdiensten und persönlichen Aufrufen zu Aktionen haben die Hemeraner Gemeinden bisher den Kontakt zu den Gläubigen aufrechterhalten. Der direkte Kontakt ist aber bisher aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Beim Autogottesdienst auf dem Himmelsspiegel des Sauerlandparks am Sonntag konnte das Pfarrteam der evangelischen Kirche und Hermann-Josef Stracke, Gemeindereferent des Pastoralverbunds Hemer, endlich mal wieder in die Gesichter der Gläubigen blicken – wenn auch nur hinter den Frontscheiben der Fahrzeuge.

Schon vor dem eigentlichen Einlass um 9 Uhr hat sich eine Schlange vor dem Eingang am Nelkenweg gebildet. Einer nach dem anderen werden die Autos hereingelassen und durch die Sauerlandpark-Mitarbeiter zu den richtigen Plätzen geführt. Schon jetzt ist etwas auf der Leinwand der Grohe-Bühne zu sehen. Impressionen aus der Ebbergkirche und der Stephanuskirche erscheinen auf dem Bildschirm. Presbyter und Hobbyfilmer Wolfgang Piltz hat das Material aus den Gemeinden in einen etwa elfminütigen Film zusammengeschnitten. Über eine Radiofrequenz können die Gläubigen verschiedene Kirchenlieder hören.

Herz zieht sich als Symboldurch den Gottesdienst

Ebenfalls vor dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, gehen die Pfarrer über den Himmelsspiegel und durch die Reihen der Autos. „Es ist schon schön, sich einmal zu begegnen“, sagt zum Beispiel Pfarrerin Sonja Timpe-Neuhaus. Die Pfarrer Manuel Janz, Gaby Bach und Ralf Neuhaus haben sich ebenfalls unter die blecherne Menge aus Fahrzeugen gemischt. Fröhliche Grüße verbreitet ebenfalls der Pfarrer im Ruhestand Wilhelm Gröne.

Der Gottesdienst dreht sich um die Geschichte der Emmaus-Jünger, die Jesus nach seinem Tod wiedertreffen. Es geht aber vor allem auch die gegenwärtige Krise. Gaby Bach sagt zum Beispiel „Es ist wie das Aufstehen nach einer Krankheit. Es geht wieder.“ Manuel Janz stellt die rhetorische Frage: „Wann ist endlich mal Schluss mit dem Shutdown?“

Pfarrerin Gaby Bach hält ein rotes Herz hoch. Ein Symbol, das sich durch den Gottesdienst zieht. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Ein wichtiges Symbol beim Autogottesdienst ist auch das Herz. Die Gemeinde hatte vorher darum gebeten, dass die Teilnehmer des Gottesdienstes ein Herz aus Papier an den Fensterscheiben ihres Fahrzeugs anbringen. Gaby Bach hält mehrere Male ein rotes Herz nach oben. Das Herz nimmt auch manchmal den ganzen Bildschirm auf der Grohe-Bühne ein, manchmal ist auf dem Herz ein Psalm abgebildet.

Man soll seine Herzen öffnen und sie mit Gott füllen, ist die Botschaft auf der Bühne. Das stellen Manuel Janz und Gemeindereferent Hermann-Josef Stracke in einer Art Zwiegespräch dar. „Bei ihm (Jesus) werde ich alles los – wie bei einem guten Freund“, so Stracke. Manuel Janz ergänzt: „Das Gebet verändert unsere Herzen.“

Auch die Gemeinde auf den Autositzen wird in den Gottesdienst miteinbezogen. Gaby Bach ruft dazu auf, einen Psalm im Chor zu sprechen. Ebenfalls wird der Text von Liedern eingeblendet, die die Gemeinde mitsingen kann. Kantorin Meike Pape begleitet an der Orgel das Violinenspiel von Isabel Pape. Mit Beifall und einem Hupkonzert bedanken sich die Zuschauer am Ende des Gottesdienstes bei den Beteiligten.

Ein gutes Gefühl, die Gemeinde wiedersehen zu können

„Das hat gut getan“, resümiert im Nachhinein Pfarrer Manuel Janz. Der Autogottesdienst sei ein gutes Signal für die Gläubigen gewesen. Er hofft, dass er seine Gemeinde bald in der Kirche wiedersehen kann.

Auch die Zuschauer haben das Gefühl, an einem Gottesdienst teilnehmen zu können, vermisst. „Es ist zwar anders. Die Gemeinschaft merkt man hier aber trotzdem“, sagt Silke Kabelitz. Vorher hat sie die Gottesdienste über den Fernseher oder im Internet verfolgt. „Mit Gleichgesinnten zusammen den Gottesdienst zu feiern“ ist auch für Gordana Brune wichtig. Jost Schmerbeck ist zur Feier des Tages sogar mit seinem Mercedes 220 S, Baujahr 1956, aufgefahren. „Wir sind in der Gemeinde aktiv, deswegen bin ich mit meiner Familie gekommen“, sagt der Oldtimer-Begeisterte.