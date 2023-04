Preisübergabe an Europaschule Hemer im Düsseldorfer Landtag

Hemer. Die Europaschule in Hemer machte ihrem Namen alle Ehre und gewann einen Europapreis.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a der Europaschule in Hemer und ihre Klassenlehrer Darja Nelupenko und Salih Akdeniz konnten in Düsseldorf ihren Europapreis in Empfang nehmen. Wie berichtet, haben sie den dritten Platz bei einem Landeswettbewerb gewonnen und erhielten nun ihre Auszeichnung für ihre Fotocollage zum Thema Frieden persönlich von Minister Europaminister des Landes NRW Nathanael Liminski.

Schüler setzten sich mit den Fragen auseinander, welche Symbole für Frieden und Solidarität in Europa stehen, wie die Europäische Union zu Frieden und Sicherheit auf der Welt beitragen kann und was die Jugend selbst für den Frieden tun kann. „Die Preisverleihung war sehr interessant und aufregend. Es gab viele tolle Fotos und Videos zu sehen. Es war für unsere Schüler ein großartiges Erlebnis und sie waren sehr aufgeregt, zum ersten Mal einen Minister kennenzulernen,“ berichtete Klassenlehrerin Darja Nelupenko anschließend. Die Klasse konnte zusammen mit ihren Klassenlehrern einen tollen Tag in Düsseldorf verbringen. Dazu gehörte auch ein Spaziergang an der Rheinpromenade und ein Pizzaessen. Alle hatten viel Spaß und waren sichtlich stolz auf ihr Ergebnis.

