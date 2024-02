So sah es 2015 beim Radio-MK-Lauf im Sauerlandpark in Hemer aus.

Sauerlandpark Premiere für den Sauerländer Firmenlauf in Hemer

Hemer Mit dem Sauerländer Firmenlauf gibt es im Sommer ein neues sportliches Event im Sauerlandpark Hemer. So sehen die Planungen aus.

Sportliche Großveranstaltungen wie der Adventure Trail Run oder der Treppenlauf gehörten jahrelang zum Veranstaltungskalender des Sauerlandparks Hemer. 2024 können sich Läufer auf zwei Laufevents freuen. Nach dem großen Erfolg des Jahres 2023 soll es am Sonntag, 17. März, den zweiten „Help-Stairs-Run“ rund um den Jübergturm geben. Als neues Laufevent feiert der Sauerländer Firmenlauf am 6. Juni Premiere.

Eigentlich war es nur ein Treffen zum Kaffee, als Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer in seinem Rathaus-Büro mit Dieter Knoblich zusammensaß. Beide wollten nach dem ersten „Help-Stairs-Run“ im Sauerlandpark ein Fazit ziehen. Das bewusst als kleine Laufveranstaltung organisierte Charity-Event hatte im März vergangenen Jahres bei seiner Premiere über 120 Läuferinnen und Läufer angelockt und über 30.000 Euro für den guten Zweck eingebracht. Ein unglaublicher Erfolg, der zeigt, dass die Menschen der Region Lust haben, sich zu bewegen.

Viele laufende Mitarbeiter in Unternehmen vereinen

So entstand die Idee, zusätzlich zum „Help-Stairs-Run“noch einmal ein größeres Laufevent stattfinden zu lassen. „In vielen Unternehmen gibt es laufende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die gehen ihrem Hobby meist in ihrer Freizeit nach, laufen, joggen oder walken. Manche machen das mit Freundinnen und Freunden, andere im Verein. Viele aber wissen auch, dass es gleichgesinnte Kollegen gibt und die können jetzt erstmals im nördlichen Teil des Märkischen Kreises gemeinsam bei einem entspannten Fun-Run an den Start gehen“, lädt der Sauerlandpark alle ein.

Freuen sich auf den Hemeraner Firmenlauf: v. li. Özgür Gökce (Geschäftsführer Märkischer Arbeitgeberverband), Thomas Bielawski (Geschäftsführer Sauerlandpark), Dieter Knoblich (sportlicher Leiter), Christian Schweitzer (Bürgermeister der Stadt Hemer), Gudrun Winner-Athens (Vorsitzende Wirtschaftsinitiative Nordkreis), Jens Rodermund (Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft MK), Georg Verfuß (WI Hemer) und Frank Herrmann (Geschäftsführer SIHK). Foto: Carmen Ahlers / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Für Bürgermeister Christian Schweitzer setzt der Firmenlauf „einen positiven Akzent für den Teamgedanken in Unternehmen“. Der Firmenlauf sei nicht nur ein Teamevent, sondern auch eine Benefizveranstaltung für den guten Zweck, so Hemers erster Bürger.

„Für alle, die im Job körperlich oder geistig extrem gefordert sind, ist das Laufen ein toller Ausgleich. Zudem wissen wir alle, dass nach einem harten Arbeitstag die Bewegung bei den allermeisten zu kurz kommt. Jetzt gibt’s die Chance im Rahmen unserer neuen Laufveranstaltung, die Arbeitswelt und den Sport miteinander zu verbinden“, sagt Dieter Knoblich, der sich bereiterklärt hat, die sportliche Leitung des Sauerländer Firmenlaufs zu übernehmen. Ihm und allen anderen Organisatoren ist es wichtig, dass am Lauf auch Mitarbeiter mit Behinderung aus Unternehmen, Selbsthilfegruppen und sozialen Einrichtungen herzlich eingeladen sind, teilzunehmen. „Bei unserem Lauf sind alle ohne Druck unterwegs, und es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Hier gibt es keine Unterschiede zwischen dem Azubi und dem Chef“, so Knoblich.

Große Party nach dem Lauf

„Bei uns geht es aber nicht nur um den Sport, sondern auch ums Beisammensein, denn nach dem Lauf ist im Sauerlandpark noch eine große Party geplant“, so Knoblich weiter. Der Lauf startet am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr, führt über eine Distanz von 6,2 Kilometern. Der Start- und Zielpunkt liegt auf dem Himmelsspiegel im Sauerlandpark, die Strecke verläuft bei der Premierenausgabe durch den ehemaligen Standort-Übungsplatz, vorbei am Steinbruch, auf ausschließlich befestigtem Untergrund. Die Treppen der Himmelsleiter im Park sind nicht in die Laufstrecke integriert.

Durch Firmenlauf Verbindungen wieder aufbauen

Gudrun Winner-Athens, Vorsitzende Wirtschaftsinitiative Nordkreis, erinnerte daran, dass die Region seit 2021 extrem gelitten habe und nannte als Beispiel Corona, das Hochwasser und „das Loch mitten im Kreis, nämlich die Brücke“. „Dieser Lauf kann dazu beitragen, dass in der Region wieder Verbindungen aufgebaut werden“, sagte sie und betonte, dass in ihrem Unternehmen schon an der Aufstellung der Teams geplant werde. Sie setzt darauf, dass die Wirtschaftsinitiativen für den Firmenlauf werben, „um richtig Dampf auf den Kessel zu kriegen“. Georg Verfuß, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Hemer, ist von der Idee begeistert und freut sich darüber, dass im Bauunternehmen Verfuß bereits das Training startet.

Spprt ein Baustein der Gesundheit

Özgür Gökce, Geschäftsführer Märkischer Arbeitgeberverband, schaut gut gestimmt auf den Firmenlauf. „Der Verband steht für 55.000 Beschäftigte. Und das zeigt ja auch, dass unsere Unternehmen Verantwortung übernehmen, auch für die Gesundheit der Mitarbeiter. Sport ist ja auch ein Baustein, deshalb kann das alles nur förderlich sein“, so Gökce. Zudem sei der Gedanke des Teambuildings sehr wertvoll. Auch die Handwerksbetriebe in der Region sollen sich angesprochen fühlen. „Handwerk ist ziemlich heterogen. Wir haben Betriebe unterschiedlichster Größenordnung und es ist was anderes, wenn man nur zusammenarbeitet, anstatt auch mal gemeinsam Sport zu machen. Da geht man dann gleich ganz anders zur Arbeit“, freut sich auch Jens Rodermund, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft MK, auf die Premierenveranstaltung.

Anmeldungen über die Website

Anmelden kann man sich ab sofort über die Webseite des Sauerländer Firmenlaufs (sauerländer-firmenlauf.de). Jedes Unternehmen, jede Einrichtung oder Behörde kann sich durch einen Teamkapitän online registrieren, Startplätze buchen und verwalten. Natürlich sind eine individuelle Zeitmessung und ein persönliches Video vom Zieleinlauf garantiert. Die Startgebühr beträgt bis zum 31. März 20 Euro pro Person, ab April steigt der Preis auf 25 Euro pro Starterin oder Starter. Die Getränkeversorgung im Zielbereich und der Eintritt zur After-Run-Party sind inklusive.

Nach dem Lauf zur After-Run-Party

Alle Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Das Warm-up ist für 18.45 Uhr geplant, die Siegerehrung, in unterschiedlichen Kategorien, findet gegen 21 Uhr im Rahmen der After-Run-Party statt. Der Erlös aller Startgebühren fließt einerseits in die Veranstaltung selbst, andererseits sollen zwei bis drei karitative Projekte unterstützt werden. Dazu zählt auch die Kinderhilfe Organtransplantation.

