„Profis leisten was“: Zwei Hemeraner eine Runde weiter

Hemer. Beim Leistungswettbewerb des Handwerks „Profis leisten was“, kurz PLW, zeigen die besten jungen Handwerkerinnen und Handwerker eines Prüfungsjahrgangs, welches Potenzial in ihnen steckt. Die Runde auf Kammerebene ist abgeschlossen und die Kammersieger freuen sich über ihre Erfolge. Für die ersten ihres Fachs steht nun der Landeswettbewerb auf dem Weg zum Bundessieg an.

Auch für zwei Hemeraner geht der Wettbewerb weiter. Bestattungsfachkraft Romina-Maylen Meier (Ausbildungsbetrieb Buchholz & Co. in Iserlohn) und Maurer Joshua Keune (Krutmann GmbH und Co. in Menden) zählen zu den 1. Kammersiegerinnen und -siegern.