Pusten, Fegen und Saugen im Akkord

Der goldene Herbst kommt spät, nicht wie gewohnt im Oktober, sondern aktuell im November. Während sich Spaziergänger über die bunte Blätterpracht im Sonnenschein freuen, beschert sie dem Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer und den Hauseigentümern oder Mietern jede Menge Arbeit. Im Friedenspark und im Westiger Park war gestern Großkampftag gegen die Laubberge. Nach den kühlen Nächten und stürmischen Tagen hatten sich die Laubbäume deutlich gelichtet und für eine dicke Blätterschicht auf Wegen und Wiesen gesorgt. Für 15 Mitarbeiter wurde die Menge dann zum Tagesjob: Pusten, Fegen, Aufsaugen im Akkord.

300 Tonnen Laub kommenin die Kompostierung

Auf rund 300 Tonnen schätzt der Stadtbetrieb die allein auf städtischen Flächen in Hemer jährlich anfallende Laubmenge. Über einen Dienstleister werden die Laubberge der Kompostierung zugeführt. Bis sie dort landen, gibt es jedoch jede Menge Arbeit. Der Herbstputz im Friedenspark macht dies deutlich: Drei Mitarbeiter pusten die Blätter zusammen, so dass sich schmale Bahnen bilden. Neben den leistungsstarken Benzin-Laubbläsern sorgen mittlerweile auch leisere Akku-Bläser für kräftige Böen. Sind die Laubbahnen für den Traktor erreichbar, kommt die Neuerung des Stadtbetriebs zum Einsatz, die die Arbeit sehr erleichtert. Ein Trilo-Laubsaugwagen nimmt die Laubbahnen wie ein breiter Staubsauger in einer Fahrt auf. Ist der Behälter voll, wird er gleich in einem Sammelcontainer entleert. Für die Straßenränder sind zwei Kehrmaschinen zuständig.

Auch die Bürger sollten ihr Laub nicht auf die Straße fegen. „Laub darf nicht in den Rinnstein gekehrt werden, um nicht den Wasserablauf zu behindern und die Straßeneinläufe zu verstopfen“, appelliert der Stadtbetrieb. Mit den Herbstwinden kommt auch auf Mieter und Eigentümer wieder die lästige aber unumgängliche Aufgabe zu, die Bürgersteige vom Laub zu befreien. Hat die Gemeinde die Pflicht zum Kehren auf die Hauseigentümer übertragen, sind sie für die Sicherheit auf den Gehwegen verantwortlich. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt, dies gerade bei Nässe Ernst zu nehmen, um Unfälle auf rutschigen Gehwegen zu vermeiden.

Entsorgung überGrünabfuhr oder Bringhof

Der Stadtbetrieb kämpft gegen das Herbstlaub. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Für die Bürger stellt sich dann die große Frage, wohin mit den Laubbergen. Laub lässt sich im eigenen Garten hervorragend kompostieren. Der Naturschutzbund empfiehlt, Laubhaufen am Gartenrand zu belassen. Für Igel, Insekten und andere Tiere sei ein Laubhaufen ein optimaler Ort, die kalten Wintermonate zu verbringen, denn das Laub isoliert und bietet somit einen gemütlichen Unterschlupf.

Wer keinen eigenen Komposter besitzt, kann sein Laub im Stadtgebiet an verschiedenen Stellen entsorgen. Für die Hemeraner steht der Bringhof (Öffnungszeiten: montags bis mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr) zur Verfügung. Neben den Bringhöfen gibt es aber noch bei der Firma Lobbe in Iserlohn-Sümmern (Hegestück 20) eine weitere Entsorgungsgelegenheit für die Selbstanlieferung von größeren Mengen. Für Privatanlieferer ist jede Anlieferung bis 500 Kilogramm kostenlos.

Auch Grünabfallsäcke können genutzt werden. Diese sind im Ticketshop des Sauerlandparks erhältlich. Diese Abfuhr an im Abfallkalender genannten Tagen muss unter www.hemer.de angemeldet werden. An besonders laubreichen Straßen hat die Stadt Gitterboxen aufgestellt. Diese dürfen nur mit Laub und nicht mit anderem Grünabfall befüllt werden. Das führt nämlich zu Verstopfungen der Laubsauger, was die Arbeit unnötig erschwere. Deshalb erinnert der Stadtbetrieb nochmals daran, keine anderen Grünabfälle aus dem eigenen Garten in die Körbe zu werfen.