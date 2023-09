Radarkontrolle in Hemer: 22 Verwarngelder verhängt

Hemer. Die Polizei führte in Hemer auf der Altenaer Straße Radarkontrollen durch. 22 Verwarngelder wurden verhängt. Das reichte in einem Fall nicht.

Auf der Altenaer Straße in Hemer führte die Polizei am Donnerstag, 7. September von 17 bis 19.19 Uhr Radarkontrollen durch. 407 Fahrzeuge wurden in dem Rahmen kontrolliert. In 22 Fällen mussten wegen überhöhter Geschwindigkeit Verwarngelder verhängt werden, in zwei Fällen war eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nötig. Der höchste gemessene Wert betrug 77 km/h. 50 Stundenkilometer sind in dem Bereich nur erlaubt.

