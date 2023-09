Radarkontrolle in Hemer: Polizei schreibt sechs Anzeigen

Hemer. Die Polizei führte in Hemer an zwei Standorten Radarkontrollen durch. Mehrere Raser fielen dabei auf. 56 Verwarngelder wurden verhängt.

Die Polizei war am Freitag, 8. September, von 11.10 bis 13 Uhr auf der Landhauser Heide in Hemer mit Radarkontrollen beschäftigt. 404 Fahrzeugdaten wurden dabei gemessen. In 40 Fällen mussten Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit verhängt werden. Fünf Mal musst gar eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben werden. Der höchste Messwert in dem Bereich betrug 89 Stundenkilometer, obwohl nur 60 km/h erlaubt sind.

Von 16.50 bis 19.05 Uhr fanden Messungen in der Hönnetalstraße statt. Dort wurden 431 Fahrzeugdaten mit dem Radar erfasst, 16 Verwarngelder verhängt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. 70 km/h fuhr das schnellste gemessene Fahrzeug, obwohl nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind.

