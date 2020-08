Radtour zu Gefahrenstellen in der Stadt

Hemer . Ein Schwerpunkt der Politik der Grünen Alternative Hemer für die kommende Wahlperiode des Stadtrates soll die Verbesserung der Verkehrssituation in Hemer, weg von der allein autozentrierten Betrachtung, sein. Das Wahlprogramm skizziert in den unterschiedlichen Bereichen Pläne und Ideen, die die Stadt nicht nur klima- und bürgerfreundlicher machen, sondern listet auch Forderungen auf, Versäumnisse aus der Vergangenheit dringend aufzuarbeiten.

Die GAH möchte die Bürger in die Entwicklung neuer Ideen und Initiativen einbinden und lädt am Sonntag, 30. August, ab 14 Uhr zu einer „Fahrrad-Diskussions-Tour“ ab Busbahnhof durch Hemer ein. Dann sollen diese Ziele angefahren werden. Schwach- und Gefahrenpunkte in der Stadt aus Sicht der Fußgänger und Radfahrer sowie der Benutzer des ÖPNV können auch an josef.muhs@t-online.de gemeldet werden.

„Was alles möglich ist, zeigte sich in den letzten Ferienwochen in der Geitbecke: In der Baustelle entwickelte sich nach Feierabend der Arbeiter eine Spielstraße für Jung und Alt“, so die GAH. Während des Lockdowns hatte die Grüne Alternative in den Stadtteilen die zeitlich begrenzte Sperrung von (Neben-) Straßen und ihre Ausweisung als Spielstraße gefordert. Dieser Vorschlag scheiterte aber an rechtlichen Bedenken der Verwaltung.