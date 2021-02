Radwegenetz soll schnellstmöglich verbessert werden

Hemer. Die UWG sieht bei den Haushaltsplanberatungen wenig Spielraum und begrüßt die hohen Investitionen im Schulbereich.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft hat sich zur diesjährigen Haushaltsklausurtagung mit Kämmerer Sven Frohwein im Alten Casino am Sauerlandpark getroffen. Schon vor Einbringung des Haushaltes im Rat am 15. Dezember 2020, war für die UWG klar, dass dieser fiktiv ausgeglichene Haushalt nur wenige Spielräume bieten wird. „Auch wenn Corona bedingte Defizite in der Planung für 2021 in Höhe von nahezu 7 Millionen Euro separiert werden können, so müssen diese langfristig abgeschrieben werden. Die aktuell stagnierende gesamtwirtschaftliche Entwicklung führt absehbar zu rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen und damit zu weiteren Refinanzierungsbedarfen. Bei einem Stand der Kassenkredite von aktuell ca. 37 Millionen Euro wird die Luft immer dünner, so dass auch Steuererhöhungen mittelfristig nicht mehr auszuschließen sind“, so UWG-Vorsitzender Knut Kumpmann.

Finanzielles Polster aufKosten der Kommunen

Während der Märkische Kreis seine Ausgleichsrücklage auf rund 36 Millionen erhöhe, beanspruche die Kreisumlage in Hemer fast 22 Prozent der Haushaltsmittel. Es könne aus Sicht der UWG nicht sein, dass sich der Märkische Kreis auf Kosten der Kommunen ein finanzielles Polster anlege. Für diese Schieflage sieht die UWG auch die CDU-Mehrheitsfraktion im Kreistag in der Verantwortung. Relevante Einsparpotenziale lassen sich nach Ansicht der UWG indes kaum noch ausmachen. Wenn der weiter voranschreitende Verzehr des Eigenkapitals (Infrastrukturvermögen, Immobilien) nicht aufgehalten werden könne, drohe die Haushaltssicherung und die freiwilligen Leistungen (Hallenbad, Bücherei, Musikschule etc.) müssten auf den Prüfstand. Auch wenn die Personalkosten über 22 Prozent des Gesamthaushaltes beanspruchen, möchten die Unabhängigen diese Position nicht diskutieren. „Unsere Verwaltung ist personell bereits schlank und funktional aufgestellt und angesichts eines sich absehbar verstärkenden Fachkräftemangels wäre es für uns der falsche Weg hier den Rotstift anzusetzen,“ sagt Knut Kumpmann.

Erweiterung des Radverkehrsnetzes

Die hohen Investitionen in den Schulbereich werden von den UWGlern ausdrücklich mitgetragen. Hier könne endlich der Investitionsstau im Sinne einer nachhaltigen, auf die Zukunft ausgerichteten Schulentwicklungsplanung angegangen werden, teilt die Wählergemeinschaft mit. Auch wenn es bei diesem Haushalt keine Wunschliste geben könne, hat die UWG einen Änderungsantrag zum Haushalt 2021 gestellt: Für die Erweiterung und Instandsetzung des Radverkehrsnetzes in Hemer sollen jährlich 230.000 Euro zusätzlich aufgewendet werden. „Dies ist eine dringend erforderliche nachhaltige Investition in die radverkehrliche Infrastruktur unserer Stadt. Das Radverkehrskonzept muss aus Sicht der UWG schnellstmöglich umgesetzt werden,“ betont Knut Kumpmann.