Rahel singt sich direkt ins Finale

Hemer. Die zehnjährige Bredenbrucherin hat bei der Sendung „The Voice Kids“ gepunktet und von den Fantas den Fast-Pass erhalten.

Mit ihrer Performance von „Bad Guy“ von Billie Eilish hat es Rahel geschafft. Die zehnjährige Bredenbrucherin ist bei der TV-Show „The Voice Kids“ am Samstag direkt mit dem Fast-Pass in das Finale eingezogen. Und das findet schon in der kommenden Woche, am Sonntag, 25. April, statt. Eine besondere Leistung: Schließlich musste sich Rahel gegen eine Band und ein älteres Mädchen durchsetzen.

Es ist ein emotionaler Moment: Mit Freudentränen in den Augen nimmt Rahel den Fast-Pass an. Eine Anerkennung für ihr Talent und der Arbeit an ihrer Stimme. Die Bredenbrucherin nimmt zwar erst seit zwei Jahren Gesangsunterricht, ist aber dafür „äußerst ehrgeizig“, wie ihre Gesangslehrerin Nina Dahme von der Ballett- und Gesangsschule „Ballett meets Pop“ berichtet.

Schon bei den Blind-Auditions hat Rahel alle vier Coaches der Sat.1-Sendung von sich überzeugt – damals mit dem Song „Control“ von Zoe Wees. Letztendlich entschied sie sich für das Team „Fanta“ und für Michi und Smudo.

In den Battles steht Rahel mit der 13-jährigen Jessica und The Rocket Band auf der Bühne. Sie performen zusammen den Song „Bad Guy“ von Billie Eilish in einer besonderen Version. In den ersten Momenten wie eine Ballade – dann wird es rockiger. Durch die Bank sind die Coaches begeistert.

Letztendlich geben die Fantas aber Rahel den Zuschlag. Und die Krönung: Der Fast-Pass in das Finale. Michi und Smudo knien sich sogar dafür vor der Zehnjährigen hin. „Vor so einer Stimme muss man sich hinknien“, sagt Michi.