Randalierer wehrt sich gegen Festnahme

Deilinghofen. Erst eine Ruhestörung und dann Widerstand gegen die Polizei: Ein 16-jähriger Hemeraner erhielt gleich mehrere Anzeigen. Zeugen meldeten am Freitagabend Lärm bzw. Randalierer aus einer eigentlich leerstehenden Wohnung am Brockhauser Weg. Als die Polizeibeamten eintrafen, verließ ein Verdächtiger die Wohnung. Er wurde aufgefordert, stehen zu bleiben, missachtete die Weisung jedoch und wollte davon laufen. Als ein Polizist den Mann am Arm ergriff, begann er lautstark zu schreien und versuchte sich loszureißen. Er sperrte sich massiv gegen seine Festnahme und musste gewaltsam zu Boden gebracht werden. Der alkoholisierte 16-jährige Hemeraner wurde schließlich einem Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Spätere Ermittlungen ergaben, dass die Wohnung bereits längere Zeit offen stand. Was der 16-Jährige darin suchte, ist bisher nicht bekannt.