Rasante Abwechslung im Frühjahr auf der Kartbahn

Deilinghofen. Das Deilinghofer Unternehmen RiMO würdigt die Leistung des Pflegeteams der Lungenklinik und spendiert 220 Gutscheine.

Ein genesener Patient ist für das Pflegepersonal der Hemeraner Lungenklinik meist schon Lob genug für die tägliche Arbeit. Auch hören die Angestellten täglich viele anerkennende Worte für ihren Einsatz. Wenn dann so wie jetzt geschehen auch noch ein Dankeschön der besonderen Form hinzukommt, freuen sich die Pfleger und Pflegerinnen umso mehr.

Das in Deilinghofen mittlerweile heimisch gewordene Unternehmen RiMO Germany spendierte dem Pflegepersonal der Lungenklinik jetzt 220 Gutscheine für die Kartbahn, die im kommenden Frühjahr an der Amerikastraße eröffnet wird. Jedes Jahr ist RiMO bemüht, eine sinnvolle Spende zu tätigen. Unterstützte das Unternehmen in den Vorjahren andere soziale Projekte, so sollte diesmal vor Ort etwas Gutes getan werden. „Es wird viel über Helden gesprochen“, so der Geschäftsführende Gesellschafter Peter Bertram, der betont, dass nicht nur Sprechen, sondern auch Handeln der richtige Weg sei, den Pflegekräften in diesen schweren Zeiten Anerkennung zukommen zu lassen.

Für das Pflegepersonaleine große Überraschung

Zusammen mit Stephan Graulich überreichte er am Mittwochnachmittag die Spende. Die Gutscheine im Gesamtwert von etwa 2600 Euro können die Bediensteten der Lungenklinik dann im März beziehungsweise spätestens April einlösen. Schon jetzt freuten sich bei der Übergabe Florian Hofsäß (Leitung Endoskopie), Larissa Schmidt (Leitung Thoraxchirurgie), Axel Böcker (Leitung Pneumologie) und Pflegedirektorin Gudrun Strohdeicher über die Anerkennung ihrer Arbeit. Für die Kollegen und Kolleginnen sind die Gutscheine eine Überraschung. Wussten doch bislang nur die Stationsleitungen etwas davon. „Das wird aber sicherlich ganz positiv aufgenommen“, so Pflegedirektorin Gudrun Strohdeicher, die sich freut, dass an das Pflegepersonal gedacht wird.