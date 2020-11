Rasante Testfahrten im neuen „RiMODROM“

„RiMODROM“ ist jetzt der offizielle Name für Hemers neue Freizeitattraktion. Die ersten Testfahrten hat die Kartbahn im Gewerbepark Deilinghofen mit Bravour bestanden, doch bis alle Kartfans auf der neuen Strecke in Temporausch geraten, werden noch einige Monate vergehen. Im Frühjahr 2021 soll die Kartbahn eröffnet werden. „Wir peilen den März an“, sagt Peter Bertram, Geschäftsführer von RiMO Germany GmbH & Co KG Mit einer eigenen Internetseite wird bereits für das „RiMODROM“ geworben.

Nach dem Umzug aus Sundern ist RiMO Germany seit Januar 2020 an der Amerikastraße im Gewerbepark Deilinghofen beheimatet. Auf 15.000 Quadratmetern ist eine 4000 Quadratmeter große Produktionshalle mit angegliedertem Verwaltungstrakt errichtet worden. Rund sechs Millionen Euro wurden investiert. 1000 Karts sollen jährlich die Werkshallen verlassen, die Hälfte davon wird mit Elektromotoren betrieben – mit steigender Tendenz. Mit der Entwicklung und Produktion der Elektrokarts gelang RiMO der Sprung an die Weltspitze.

Der neue Standort in Hemer sollte auch den Vorteil einer eigenen Teststrecke direkt vor den Werkstoren bringen. „Wir planen komplette Anlagen, und können hier zeigen, wie man es richtig macht“, so der Geschäftsführer. Die Teststrecke vor der Haustür bringt firmenintern Zeitvorteile in der Entwicklung. Internationale Kunden können künftig in Hemer Karts und Bahn erleben. Während in den Hallen bereits eifrig produziert wird, dauerten die Bauarbeiten an der 400 Meter langen Strecke über die Sommermonate noch an. Das Bandensystem – ebenfalls ein RiMO-Patent – ist jetzt komplett montiert. Erste Testfahrten sind erfolgt. Zum Einsatz kommen nur die Sinus-iON-Elektrokarts.

Besonders ist die Freiluftstrecke auch durch ihre Geländegestaltung mit kleinen Anstiegen und Steilkurven. Dadurch bietet sie ganz andere Möglichkeiten als in der Halle. „Die Strecke ist fantastisch, sehr schön zu fahren, sehr flüssig“, zeigt sich Peter Bertram begeistert. Es gebe technisch sehr anspruchsvolle Stellen, kein „gemütliches Kaffeefahren“, so der Fachmann und Firmenchef.

Gastronomie mit Aussichtsterrasse im Bau

An der Kartbahn entsteht eine neue Gastronomie Foto: Privat / IKZ Hemer

Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, die Teststrecke mit einem „Soft-Opening“ noch in diesem Jahr zu eröffnen. „Wir wollten dann aber keine halbfertige Eröffnung“, betont Bertram. Der aktuelle „Teil-Lockdown“ hätte eine solche Veranstaltung ohnehin verhindert. Jetzt soll das „RiMODROM“ im Frühjahr komplett eingeweiht werden. Dann wird auch die Gastronomie als weitere Attraktion fertig sein. Direkt an der Fahrstrecke entsteht derzeit ein aufgeständertes Bistro.

Im Erdgeschoss befindet sich die überdachte Boxengasse mit Start- und Ziel-Bereich. Darüber entsteht das Bistro mit großer Glasfront und Außenterrasse. Wartende Fahrer und Zuschauer haben dann direkt über der Boxengasse die perfekte Aussicht auf die kurvenreiche, beleuchtete Rennstrecke. In gut zwei Wochen soll das Bauwerk geschlossen sein, dann kann im Winter der Innenausbau erfolgen.

Internetseite und Gutscheinemit dem Sauerlandpark

RiMO Germany hat die Kartbahn in Deilinghofen fertiggestellt. Foto: Privat / IKZ Hemer

Der Bau der Gastronomie wird auch durch eine virtuelle Baustelle begleitet. Die Internetseite www.rimodrom.de ist online gegangen und wird bis zum offiziellen Start ständig erweitert. In Kooperation mit dem Sauerlandpark ist ein Gutscheinverkauf für Kartfahrten gestartet worden, derzeit nur im Ticketshop, bald auch online. Vor dem Jahreswechsel sollen dann auch Terminreservierungen möglich werden.