Rasanter Fahrspaß jetzt „made in Hemer“

In diesen Corona-Zeiten sind gute Nachrichten aus der Wirtschaft Mangelware, doch es gibt sie! Hemer beheimatet seit kurzem einen weiteren Weltmarktführer, eine Manufaktur, die für „made in Germany“ oder besser gesagt „made in Hemer“ steht. Von der Deilinghofer Amerikastraße aus erobern die Karts von RiMO Germany den Weltmarkt. Doch nicht nur die Größe der Produktionsstätte steht für die wohl spektakulärste Firmenansiedlung des Jahres, sondern auch eine neue Freizeitattraktion. Die firmeneigene Teststrecke wird voraussichtlich ab Spätsommer zur Kartbahn für die Öffentlichkeit.

Nach gut einem Jahr Bauzeit blickt Geschäftsführer Peter Bertram zufrieden auf seine neue Wirkungsstätte: „Wir sind auf der Zielgeraden, sind jetzt komplett umgezogen.“ Auf 15.000 Quadratmetern im Gewerbepark Deilinghofen ist eine 4000 Quadratmeter große Produktionshalle mit angegliedertem Verwaltungstrakt errichtet worden. Rund sechs Millionen Euro wurden investiert. Vorbei sind die beengten Zeiten in Sundern, wo RiMO 1963 als Kettenfabrik gegründet worden war. Über den Bau verschiedenster Transportgeräte führte die Firmenentwicklung schließlich zur Konstruktion der Karts. Anfangs wurden nur einzelne Komponenten gefertigt, seit über 20 Jahren entstehen die kompletten Fahrzeuge. Eine Expansion am Standort Sundern war nicht möglich. In seiner Heimatstadt Hemer fand Peter Bertram eine ausreichend große Baufläche, die noch Expansionsmöglichkeiten bietet.

Geschäftsführer Peter Bertram ist mit seinem Unternehmen von Sundern nach Hemer umgezogen. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

So viel zur Vorgeschichte, die Kart-Zukunft liegt jetzt in Hemer. Trotz Corona? Mitten in den Firmenumzug fiel der Lockdown. Kreuzfahrtschiffe liegen in den Häfen, Kartbahnen sind als Freizeitspaß geschlossen. Dennoch haben die derzeit rund 40 RiMO-Mitarbeiter gut zu tun. Drei Kreuzfahrtschiffe hat das Unternehmen bereits mit Kartbahnen ausgerüstet, für zwei weitere Großprojekte sind die Aufträge erteilt. Dazu gehört nicht nur die Lieferung der Karts. Die Segmente für die Fahrstrecke werden in Deilinghofen geschweißt und montagefertig vorbereitet.

„Aufgrund dieser Großprojekte trifft es uns nicht so schwer wie andere Firmen“, sagt der 54-jährige Firmenchef. Auch ein Teilemangel sei kein Problem. „Wir kaufen wenig aus China, liefern aber viel dort hin“, so der Diplom-Ingenieur. Die meisten Komponenten seien aus Deutschland, zudem gebe es große Vorräte. Er beobachtet, dass das Geschäft in einigen Ländern wieder anläuft, so in Südkorea. „Nach Corona werden die Menschen hungrig auf Aktivitäten vor allem draußen sein“, rechnet er mit steigender Nachfrage.

Von der Entwicklung biszur Montage der Strecke

Rund 1000 Karts verlassen jährlich die Werkshallen, die Hälfte davon wird mit Elektromotoren betrieben – mit steigender Tendenz. Mit deren Entwicklung und Produktion gelang RiMO der Sprung an die Weltspitze. „Ich bevorzuge das Elektrokart“, sagt der Diplom-Ingenieur und begeisterte Kartfahrer. Das liegt nicht nur an der Emissionsfreiheit, sondern auch am Fahrspaß durch Drehmoment und Beschleunigung und am Servicevorteil. Die E-Karts bieten ein Wartungstool über das Internet, eine Regelung von Geschwindigkeit oder Ladestatus per Smartphone.

Von der Entwicklung bis zur Montage ganzer Kartstrecken läuft die komplette Produktion in Deilinghofen. Alles aus Metall und Rohr wird selbst gefertigt. „Es ist viel Handarbeit, kein Massenprodukt“, betont Peter Bertram. So erhält jeder Kunde sein eigenes Design. Die Folien dafür werden selbst hergestellt, die Lackierung in der hauseigenen Pulverbeschichtungsanlage ausgeführt. Für die Mustererstellung während der Entwicklung gibt es einen 3-D-Drucker.

RiMO Germany produziert in Deilinghofen Karts. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Jüngstes Produkt ist das „SiNUS NANO“, ein Elektrokart für Kinder ab drei Jahren. Am Steuer sitzend kann das Kind zum Rennfahrer werden, bei Bedarf kann ein Erwachsener hinten mitfahren. Die Höchstgeschwindigkeit lässt sich per Smartphone steuern. 500 Exemplare sind schon nach China verkauft. Audi hat NANOs für Events bestellt.

Während in der Halle die neuesten Karts montiert werden, ist auf der 420 Meter langen Kartstrecke vor der Firma Endspurt angesagt. Das Bandensystem – ebenfalls ein RiMO-Patent – wird montiert. „Wir planen komplette Anlagen, und können hier zeigen, wie man es richtig macht“, sagt der Geschäftsführer. Die Teststrecke vor der Haustür bringe firmenintern Zeitvorteile in der Entwicklung. Internationale Kunden sollen in Hemer Karts und Bahnen erleben. „Wir haben immer einen Bezug zur Praxis, können Kunden auch mit Taten überzeugen“, so Bertram. Die Kartbahn soll möglichst im Spätsommer mit einer Hausmesse eröffnet werden. In Kürze soll auch mit dem Bau eines aufgeständerten Bistros mit Außenterrasse begonnen. Wartende Fahrer und Zuschauer haben dann direkt über der Boxengasse die perfekte Aussicht auf die kurvenreiche, beleuchtete Rennstrecke.

Schon viele Anfragen für Kartfahren in Deilinghofen

Die Rennstrecke soll im Spätsommer eröffnet werden. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Und dieser Fahrspaß wird dann für alle erlebbar. „Wir haben unglaublich viele Anfragen, können aufgrund von Corona aber nichts definitiv zusagen“, muss Peter Bertram die Kartfans noch vertrösten. Es laufen momentan sehr positive Gespräche mit der Stadtverwaltung Hemer. „Wir haben dort immer einen kompetenten Ansprechpartner, wie den 1. Beigeordneten Christian Schweitzer, der sich für unsere Vorhaben immer sehr praxisorientiert eingesetzt hat“, so Bertram.

Der Traum vom Rennsport in einem Kart „made in Hemer“ und auf heimischer Strecke ist aktuell nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.