Raser in Hemer: Polizei schreibt mehrere Anzeigen

Hemer. Die Polizei kontrollierte in Hemer die Geschwindigkeiten im Straßenverkehr mit dem Radar. Mehrere Anzeigen schrieben die Beamten.

Auf der Landhauser Straße in Hemer kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer. 523 Fahrzeugdaten wurden am Dienstag, 12. September, in der Zeit von 16.35 bis 19.10 Uhr erfasst. 26 Mal verhängten die Beamten jeweils ein Verwarngeld, in zwei Fällen schrieben sie wegen überhöhter Geschwindigkeit eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Der höchste gemessene Wert betrug 72 Stundenkilometer, obwohl in dem Bereich nur 50 km/h erlaubt sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer