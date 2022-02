Die Polizei hat einen 24-Jährigen verhaftet, der eine Tankstelle in Hemer ausgeraubt haben soll.

Polizei Raubüberfall auf Tankstelle in Hemer: Verdächtiger in U-Haft

Hemer. Der Überfall auf eine Tankstelle in Hemer vor einer Woche ist offenbar aufgeklärt: Bei einer Hausdurchsuchung wurde ein Verdächtiger verhaftet.

Ein 24 Jahre alter Mann aus Hemer soll vor einer Woche die Aral-Tankstelle an der Märkischen Straße mit einer Schusswaffe ausgeraubt haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde er nun festgenommen, berichtet die Polizei. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Durch Hinweise von Zeugen und weitere Ermittlungen ist die Polizei auf die Spur des 24-Jährigen geraten, der wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt ist. Bei der Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkt. Dort wurde der Hemeraner angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen. Beweismittel stellte die Polizei ebenfalls sicher. Ein Richter ordnete anschließend Untersuchungshaft an.

Einen Zusammenhang mit den weiteren Raubüberfällen der vergangenen Tage, unter anderem auf Tankstellen in Iserlohn und Menden, schließt die Polizei aus. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern noch an.

