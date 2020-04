Rechtsverkehr auf Fluren und Platznummern in Schulen

Gestaffelte Zeiten, separate Eingänge, Wartelinien, Rechtsverkehr auf den Fluren, nummerierte Sitzplätze mit großem Abstand, Hygieneplan: Der Unterrichtsbeginn für die Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen bedeutet vor allem jede Menge Organisation und strenge Regeln. Die Vorbereitungen für den Schulbeginn für die Abschlussklassen ab Donnerstag laufen auf Hochtouren. Doch die Köpfe von Schulleitung und Kollegium qualmen weniger wegen der Unterrichtsinhalte, sondern vielmehr wegen der Vorschriften.

Am Woeste-Gymnasium werden 70 Abiturienten erwartet – freiwillig. „Ich gehe davon aus, dass ein sehr großer Teil kommen wird“, sagt Schulleiter Dr. Jörg Trelenberg. Denn unter den Schülern ist die Unsicherheit vor den Abiturprüfungen groß, sie erhoffen sich noch wichtige Infos für die Prüfungen. Nach den ministeriellen Vorgaben wird es für die Abiturienten keinen normalen Unterricht nach Stundenplan geben, sondern ein Angebot für die Prüfungsvorbereitung. Dieses Angebot richtet sich in den Leistungskursen an alle Kursteilnehmer, in den Grundkursen nur an die Schüler, die im entsprechenden Fach die schriftliche oder mündliche Abiturprüfung ablegen. Das führt dazu, dass am Hemeraner Gymnasium einer bis zehn Schüler in Lerngruppen unterrichtet werden. Da auch die Lehrer geschützt werden müssen, dürfen Vorerkrankte nicht unterrichten. So wird es in Prüfungsfächern auch Videokonferenzen geben.

Der Raum- und Zeitplan steht. Alle Schüler werden per Email informiert. Am Eingang stehen am Donnerstag Desinfektionsspender und Einwegtücher. Die Hausmeister haben Linien für den Abstand markiert, die notwendigen Tische und Stühle auf Abstand gestellt. Alle Tische sind nummeriert. „Wir halten fest, wo wer sitzt“, so Jörg Trelenberg, denn im Falle einer Erkrankung sollen die Kontakte nachvollziehbar sein. Für die Hygiene sei aktuell genug Material vorhanden, in allen genutzten Räumen gebe es Waschbecken. Die Kursräume werden täglich gereinigt und die Kontaktflächen desinfiziert.

Drei Abschlussklassenan der Realschule getrennt

An der Hans-Prinzhorn-Realschule werden 83 Schüler des Abschlussjahrgangs erwartet. „Wir planen das Unplanbare“, sagt Schulleiterin Anne Beck über die umfangreichen Vorbereitungen. Räumlich sei der Abstand in der Realschule gut zu meistern, so lange keine anderen Schüler im Gebäude seien. Den drei Abschlussklassen werden jeweils zwei Klassenräume, ein eigener Eingang und eigene Sanitäranlagen zugewiesen. So werden maximal 15 Schüler in einem Raum unterrichtet und untereinander auch nicht gemischt. Markierte Laufwege sollen die Schüler auf Distanz halten. Da sich Erlasse und Vorgaben laufend ändern, werden die Schüler und Eltern frühestens am Dienstag alle Informationen erhalten.

Die größte Schülerschar wird ab Donnerstag an der Europaschule am Friedenspark mit 140 Zehnklässlern und rund 60 Abiturienten erwartet, wobei gerade die Freiwilligkeit bei den Abiturienten noch für Fragezeichen sorgt. Zeitstaffelung, Lerngruppen, Aufsichtspläne, Hygienepläne und vieles mehr beschäftigen das Kollegium seit Freitag zusätzlich zum weitergeführten digitalen Lernen für die zwangsweise Daheimgebliebenen. Ein Krisenteam aus Schulleitung, Eltern- und Schülersprecher hat die Maßnahmen begleitet.

Maximal 15 Schülerin einem Klassenraum

Die Zehntklässler sollen ab 8 Uhr unterrichtet werden. Die fünf Klassen werden geteilt und in zehn Räumen mit maximal 15 Schülern unterrichtet. Über drei Eingänge im C-Gebäude soll der Zustrom geregelt werden. Die 60 Abiturienten werden ab 11 Uhr nach ihren Prüfungsfächern aufgeteilt. Sitzpläne müssen nachvollziehbar darstellen, wer mit wem in näherem Kontakt kam. Die Gesamtschule will zusätzlich zu den Hygienemaßnahmen einen Mundschutz empfehlen.

„Im Blick zu behalten, was noch aktuell ist, ist schwierig“, sagt Schulleiter Kai Hartmann über das größte Problem bei den Vorbereitungen. 40 Seiten an Dienstmails habe er seit dem Ministerentscheid am Donnerstag ausgedruckt. Ein menschliches Problem belaste aber viel stärker. „Die unterschiedlichsten Ängste kanalisieren sich“, sagt Kai Hartmann. So äußern Eltern ihre Sorge, dass die Kinder nichts Lernen, andere haben größte Sorgen, dass sie sich anstecken. „So stressig habe ich es als Schulleiter und Lehrer noch nicht erlebt“, so der Hemeraner.

Umstritten ist der Unterrichtsbeginn auch in der Schülerschaft. So machten Aufrufe, doch daheim zu bleiben, um das Ansteckungsrisiko für die Familien zu senken, die Runde. Für Abiturienten ist die Teilnahme an den Prüfungsvorbereitungen freiwillig. Das Ministerium hat aber gestern nochmals präzisiert, dass für alle anderen Abschlussklassen eine Schulpflicht besteht. Schüler mit Vorerkrankungen können nach Rücksprache befreit werden.

Geregelt werden muss auch noch der Schülertransport, allerdings für relativ wenige Schüler aus den Ortsteilen. Das Ordnungsamt will auch in den Bussen die Einhaltung der Abstandsregeln kontrollieren.