Reduzierte Besucherzahl sorgt für ausverkauften Lichtgarten

Die Entscheidung fiel über Nacht und konnte so nicht alle Besucher erreichen: Der Sauerlandpark hat noch am Freitag auf die neue Coronaschutzverordnung und das Überschreiten des ersten Grenzwertes im Märkischen Kreis reagiert und neue Beschränkungen für Besucher beschlossen. So wurde die Besucherzahl des Lichtgartens halbiert. Am Samstag wurde zunächst die Zahl von 1200 verkündet, dann folgte eine Reduzierung auf maximal 1000.

Die direkte Folge: Am Wochenende musste erstmals ausverkauft gemeldet werden, Besucher ohne Vorverkaufsticket mussten abgewiesen werden. Das sorgte bei einigen Familien für eine große Enttäuschung. Sie hatten weitere Anreisen aus Hagen, Sundern oder Unna in Kauf genommen und standen vor verschlossenen Toren. Im Ticketshop und an den Toren hatten die Sauerlandpark-Mitarbeiter reichlich zu tun, um die neuen Umstände zu erläutern. Die meisten Besucher seien verständnisvoll gewesen und hätten Tickets für einen anderen Abend gekauft, andere übten aber auch deutliche Kritik an einer Besucherbeschränkung im Freien. Die Reduzierung der Besucherzahl ist jedoch nicht die einzige Änderung.

Kartenvorverkauf fürLichtgarten nur online

Lichtgarten im Sauerlandpark Foto: Ralf Engel

„Da im Märkischen Kreis die kritische Zahl von 35 Corona-Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten wurde, gelten für öffentliche Veranstaltungen ab sofort verschärfte Regeln. Der Sauerlandpark setzt diese Vorgaben zur Sicherheit seiner Besucher und Mitarbeiter nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden um“, teilte der Sauerlandpark am Samstagmorgen mit.

Das täglich zum Verkauf stehende Ticketkontingent für den Lichtgarten ist auf 1000 reduziert (zzgl. Dauerkartenbesitzer) worden. Tagesbesucher müssen bis 16 Uhr den Sauerlandpark verlassen. Die Tickets können nur noch online erworben werden. Auch im Ticketshop können Karten im Vorverkauf gekauft werden, es gibt allerdings zukünftig keine Abendkasse mehr. So war auch der Sonntagabend binnen kurzer Zeit ausverkauft. Glücklich können sich die Besitzer der XXL-Dauerkarten schätzen, denn sie brauchen keine zusätzlichen Tickets und müssen sich nicht anmelden. Sie können mit ihrer Dauerkarte weiterhin das normale Drehkreuz passieren.

Zur Erfassung der zeitgleich im Park befindlichen Besucher erfolgt der Ein- und Auslass ausschließlich über den Haupteingang und den Eingang an den Parkplätzen an der Platanenallee/Flora-Ebene, allerdings nicht mehr über den Eingang Deilinghofen. Der Verzehr von Snacks / Getränken ist nur noch in den dafür ausgewiesenen Sitzplatzbereichen zulässig.

Maskenpflicht im Freienwird rege diskutiert

Für Diskussionen hat vor allem eine weitere Änderung gesorgt: Beim Lichtgarten gilt jetzt in allen Bereichen eine Maskenpflicht. Das hat die allgemeine Maskenkontroverse in den sozialen Medien auch auf den Sauerlandpark übertragen. „Masken an der frischen Luft? Da kann man sich doch aus dem Weg gehen“ oder „Leute, wir sind draußen! Am liebsten würde ich meine vier Karten gleich wieder zurückgeben“, schrieben Kritiker. Manche wollen unter diesen Bedingungen auf einen Parkbesuch verzichten. Andere zeigten Verständnis: „Wir mussten gestern auch mit Maske rumlaufen, ist zwar nicht so schön an der frischen Luft, aber ist sicherer, weil manche keinen Sicherheitsabstand einhalten“ oder „Es war viel los, auf dem Zick-Zack-Weg, Abstand hat da kaum jemand gehalten und Maske war auch nicht angesagt. Schließlich war man ja „draußen“. Von daher korrekte Entscheidung“, lauteten Kommentare. Beschwerlich ist das Maskentragen gerade beim Anstieg und Aufstieg auf den Jübergturm in jedem Fall.

Feste nur noch mit maximal 25 Personen

Auch für öffentliche und private Veranstaltungen gelten ab heute neue Regeln. An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen. „Die Maskenpflicht gilt auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen. Die Maskenpflicht gilt auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Wo genau das vor Ort ist, legen die Kommunen ausdrücklich fest“, teilt der Märkische Kreis mit. Hemer hat bislang noch keine Festlegung getroffen.

Die Gefährdungsstufen können erst aufgehoben werden, nachdem die jeweiligen Grenzwerte der 7-Tages-Inzidenz an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurden. Am Samstag lag er leicht unter 35, am Sonntag über 36. „Bei allen Regelungen der Coronaschutzverordnung gilt für den privaten Raum – also das eigene Haus samt Garten oder die eigene Wohnung – in Nordrhein-Westfalen weiterhin der hohe Grundrechtsschutz der Privatsphäre. Die Landesregierung empfiehlt aber dringend die Beachtung der Regelungen auch im privaten Raum – dies schließt ausdrücklich die Empfehlung ein, Kontakte und private Feiern zu reduzieren und möglichst infektionssicher zu gestalten“, so der Kreis.

