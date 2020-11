Reservierung für die Blutspende

Hemer. Das Gesundheitssystem ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens dringend auf Blutspenden angewiesen. Deshalb sind Blutspendetermine in den Coronaschutzverordnungen ausdrücklich von den Versammlungs- und Veranstaltungsverboten ausgeschlossen. Der nächste Blutspendetermin in Hemer findet am Mittwoch, 18. November, von 15 bis 20 Uhr im Alten Casino statt. Unter www.blutspendedienst-west.de kann eine Uhrzeit reserviert werden.