Restabfall häufig als Sperrmüll entsorgt

Viele Tonnen Müll haben die Bürger 2020 zum Bringhof gebracht. Erstmals kosteten Restmüllsäcke eine Gebühr.

Hemer. Manche Bürger sehen darin ein Ärgernis und einen Kostentreiber, andere zeigen Verständnis für eine gerechtere Lösung: Müllsäcke von Entrümpelungsaktionen kosten seit dem vergangenen Jahr Geld. Bis zum Jahresende hat die Stadt dadurch über 6000 Euro eingenommen und zieht eine positive Bilanz.

Als „neuen Service“ sieht die Stadt Hemer die Restmüllannahme am Bringhof. Falls die Kapazität der aufgestellten Restabfalltonnen in Ausnahmefällen einmal nicht ausreichen sollte, beispielsweise nach einer großen Feier oder im Rahmen einer Entrümpelungsaktion, können mit Restabfällen gefüllte 120-Liter-Abfallsäcke gegen eine Gebühr von zwölf Euro pro Sack auf dem Bringhof abgegeben werden. „Dieses Angebot wurde sehr gut angenommen. Von Januar bis Ende September 2020 wurden 489 Anlieferungen vorgenommen, die zu einem Ertrag von 5868 Euro geführt haben“, bilanziert die Stadt.

Bei der Beratung der Abfallgebühren hatte die Neuregelung im Ausschuss für Nachfragen gesorgt. Karl-Friedrich Stenner-Borghoff (CDU) berichtete über verärgerte Hemeraner, zumal es jahrelang anders gehandhabt worden sei: „Sehr viele Bürger halten es nicht für sinnvoll und gerechtfertigt“. Fachdienstleiter Edgar Schumacher verteidigte die Gebühr für die Säcke: „Der Sperrmüll nimmt Formen an, das geht so gar nicht.“

Konkret geht es um die Restmüllentsorgung als Sperrmüll. In Anbetracht einer zu kleinen grauen Tonne nutzten Bürger die Sperrgutabfuhr oder den Bringhof als erweiterte Restmüllentsorgung. „Zum Sperrgut zählen definitionsgemäß bewegliche Wohnungseinrichtungsgegenstände aus privaten Haushaltungen, die auch nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in den grauen Restabfallbehälter passen. Hierzu gehören zum Beispiel Tische, Stühle, Sofas, Schränke, Betten, Matratzen, Lattenroste, Wäscheständer, Koffer und Fahrräder“, teilt die Stadt mit. Nicht zum Sperrgut gehören Baumaterialien jeglicher Art und im Haus fest angebrachte Gegenstände wie z.B. Fenster, Türen, Zargen, Paneelen, Bretter, Baumischabfälle und Bauschutt, Wasch- und Toilettenbecken, Heizungsanlagen, Abbruchholz, Zäune und Geländer. Diese Abfälle können gegen ein geringes Entgelt als Altholz, Bauschutt oder Baumischabfälle am Bringhof abgegeben werden.

Die Kosten für die Sperrmüllentsorgung sind in Hemer in den Abfallgebühren enthalten. Im ersten Lockdown war der Bringhof geschlossen. Auch wenn es danach einen Ansturm gegeben hat, um die entrümpelten Sachen loszuwerden, sind die Tonnagen nicht in allen Bereichen gestiegen. So reduzierte sich der Sperrmüllanteil am Bringhof von 1415 Tonnen auf 1258. Auch rund 120 Tonnen Grünabfall wurden bis September 2020 weniger abgegeben. Die Altholzmenge sank von 167 auf 141 Tonnen und der Bauschutt von 386 auf 299 Tonnen. Dafür gab es knapp 8 Tonnen mehr Baumischabfälle. Wer im übrigen Eisen am Bringhof abgibt, trägt zur Gebührensenkung bei, denn die Stadt wird an den Verkaufserlösen beteiligt.

Für das vergangene Jahr erwartet die Stadt eine höhere Restabfalltonnage – auch eine Folge von Corona. Weil die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, mehr einkaufen, kochen oder mehr online bestellen, fällt auch mehr Abfall an. Das hätte eigentlich schon 2021 zu einer deutlichen Gebührenerhöhung führen müssen. Durch Rücklagen konnte das aber verhindert werden, die Gebühren bleiben weitgehend stabil (wir berichteten). Über die verschiedenen Behälter erhöht sich die Gebühr um 0,6 Prozent. Bei weiter steigenden Hausmüllmengen dürfte sich für 2022 eine Erhöhung der Abfallgebühren abzeichnen.