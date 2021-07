Feuerwehr Rettung per Hubschrauber in Hemer

Hemer. Nach der Befreiung aus einer Walzmaschine musste ein schwer verletzter Arbeit in eine Spezialklinik geflogen werden.

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Arbeiter am Sonntag in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen werden. Um 9.21 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Betrieb in Sundwig gerufen. Ein Mitarbeiter war mit seinem Unterarm in eine Walzmaschine geraten und klemmte in dieser fest, berichtet die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten Arbeitskollegen bereits mit der Befreiung begonnen und wurden durch die Feuerwehr abgelöst. Um den Patienten befreien zu können, musste die Maschine teilweise zerlegt werden. Während der Rettungsaktion betreuten Rettungsdienst und Notarzt den Mann.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber Christoph 8 angefordert, der auf der Hönnetalstraße landete. Dazu musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit dem Rettungsdienst, dem Rüstzug der Wache sowie den Löschzügen Mitte und Ost mit insgesamt 41 Einsatzkräften für eine Stunde im Einsatz.

