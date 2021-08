Zur Versorgung eines internistischen Notfalls ist am Donnerstagabend ein Rettungshubschrauber an die Stephanopeler Straße gerufen worden. Er landete auf einem nahe gelegenen Parkplatz.

Feuerwehr Rettungshubschrauber landet an Stephanopeler Straße

Hemer. Am Donnerstagabend musste an der Stephanopeler Straße ein Rettungshubschrauber landen. Grund war ein internistischer Notfall.

Zu einem internistischen Notfall ist die Feuerwehr Hemer am Donnerstag um 19.19 Uhr zur Stephanopeler Straße gerufen worden. Da zunächst kein Rettungswagen verfügbar war, wurde das Löschfahrzeug der Feuerwache als so genannter First Responder alarmiert.

Die Einsatzkräfte auf dem Löschfahrzeug werden laut Mitteilung der Feuerwehr Hemer auch regelmäßig auf dem Rettungswagen eingesetzt und können daher schon erste Maßnahmen einleiten bis ein Rettungswagen verfügbar ist oder aus einer Nachbargemeinde eintrifft.

Diagnose macht Notarzt- und Rettungshubschraubereinsatz notwendig

In diesem Fall kam ein Rettungswagen aus Iserlohn. Aufgrund der ersten Diagnose mussten jedoch ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber nachgefordert werden. Der Hubschrauber landete auf einem nahe gelegenen Parkplatz und flog den Patienten in eine Spezialklinik.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren für gut eine Stunde im Einsatz.

