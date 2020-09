Heike Kehl und Okko Herlyn treten mit ihrem Programm Friede in der Ebbergkirche auf.

Kultur Revue zum Frieden in der Ebbergkirche

Hemer. Heike Kehl und Okko Herlyn treten mit „Frieden fängt beim Frühstück an“ in der Ebbergkirche auf.

Mit ihrer musikalisch-literarischen Revue „Frieden fängt beim Frühstück an“ erinnern Heike Kehl und Okko Herlyn am Freitag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr in der Ebbergkirche an die große Tradition der Anti-Kriegs-Lieder und Friedenstexte von Matthias Claudius bis Hanns Dieter Hüsch, von Wolf Biermann bis Joan Baez. Heike Kehl, bühnenerfahrene Rezitatorin und ausdrucksstarke Jazzsängerin, und Okko Herlyn, gestandener Theologe und bekannter Kabarettist, werden auf ihre Weise den Kollwitzschen Ruf „Nie wieder Krieg!“ zu Gehör bringen.

heiter, anrührend aber auchkritisch und nachdenklich

Dabei wird es auf den Schlachtfeldern des Lebens – von der Küche bis zum Schützengraben – mal mehr oder mal weniger friedlich zugehen: ernst und heiter, anrührend und kritisch, nachdenklich und unterhaltsam, schreibt die Stadtkirchenarbeit in ihrer Mitteilung.