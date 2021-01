Riskante Entlassung oder Einweisung in die Forensik?

Hemer Vor dem Landgericht ging der Prozess gegen einen 36-jährigen Hemeraner weiter.

Bleibt ein psychotisch Erkrankter ein Drehtürpatient in der Hans-Prinzhorn-Klinik, oder ordnet die 9. Strafkammer des Landgerichts Hagen heute seine Einweisung in eine geschlossene forensische Klinik an? Größte Bedenken hinsichtlich einer Entlassung des 36-Jährigen äußerte gestern der psychiatrische Sachverständige Dr. Brian Blackwell in seinem Gutachten: „Im weiteren Verlauf kann es zu schweren Straftaten kommen", trug er eine durchweg düstere Prognose über die psychische Verfassung des Beschuldigten vor: „Aktuell ist er schwer krank." Eine Rückkehr in seine Heimatstadt Werdohl sei mit erheblichen Risiken verbunden: Erneute Streitigkeiten mit Verwandten oder anderen Personen, mögliche Tätlichkeiten und erneute Einweisungen in die Hans-Prinzhorn-Klinik. Deren Betreuer müssten „immer damit rechnen, dass etwas passieren kann". Vor allem diese Unberechenbarkeit macht diesen Patienten zu einem schwierigen Fall. Die nächste Drehtür würde sich möglicherweise erneut in Richtung der psychiatrischen Klinik des Landschaftsverbandes in Lippstadt-Eickelborn drehen. Und je nachdem, was vorgefallen ist, müssten sich die Richter im Landgericht eventuell erneut die Frage stellen, ob es ausreichend Gründe für die dauerhafte Einweisung des 36-Jährigen gibt.

Der Psychiater sah in der Einweisung in die forensische Klinik die einzige Möglichkeit für den Beschuldigten. Der Maßregelvollzug mit allen medikamentösen Zwangsbehandlungen sei - paradoxerweise - die „am wenigsten einschränkende Maßnahme" für den 36-Jährigen. „Draußen hat er keinen freien Willen." Außerhalb einer Klinik sei er von Reizüberflutung bedroht: „Der Stress ist für ihn zu groß." Ohne die nötige Einsicht in seine Krankheit würde er seine Medikamente nicht nehmen und stattdessen wieder zu beliebigen Drogen greifen. Und dann wären erneute Straftaten wie leichte Körperverletzungen und Beleidigungen höchstwahrscheinlich. Schwere Straftaten vom Kaliber einer Vergewaltigung oder eines möglichen Tötungsdeliktes hielt der Sachverständige für eher unwahrscheinlich. Seine dringende und eindeutige Empfehlung zur Einweisung in die Forensik trug er vor allem aus der Perspektive eines Arztes vor.

Für die Juristen, die nur aufgrund schwerer Straftaten eine derart einschneidende Sanktion verhängen können, ist die Entscheidung angesichts einer Fülle von Bagatelldelikten nicht einfach. Der Vorsitzende Richter Christian Hoppe fasste ein wichtiges Ergebnis der Beweisaufnahme zusammen: Zwischen April 2017 und Anfang 2020 habe der Beschuldigte rund zwei Jahre lang „in Freiheit" gelebt. In dieser Zeit „können wir kein Körperverletzungsdelikt feststellen". Einiges spricht dafür, dass es einen körperlich ausgetragenen Streit des Beschuldigten mit seiner Schwester gab, in deren Verlauf sie Platzwunden am Kopf erlitt. Da diese Zeugin sich aber auf ihr Aussageverweigerungsrecht berief, ließ sich dieses Vorkommnis nicht aufklären.