Römer soll Vizebürgermeister werden

Hemer. Die CDU startet in die neue Legislaturperiode und bestätigt den Fraktionsvorstand um Martin Gropengießer.

Die frisch gewählte 20-köpfige CDU-Fraktion im Rat der Stadt Hemer hat sich neu konstituiert. Martin Gropengießer bleibt Vorsitzender. Wolfgang Römer soll wieder Vizebürgermeister werden.

In der Sitzung analysierten die Christdemokraten zunächst das zurückliegende Kommunalwahlergebnis. Ihre drei Hauptziele habe die CDU-Hemer durch den Gewinn aller 19 Direktmandate, den Ausbau des Stimmenvorsprungs als mit Abstand stärkste Fraktion und die Wahl Christian Schweitzers zum neuen Bürgermeister erreicht. „Bei den letzten drei Ratswahlen haben wir immer alle Stimmbezirke direkt gewinnen können, was ein Beweis für die breite Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur christdemokratischen Politik ist“, freut sich CDU-Vorsitzender Martin Gropengießer über das Wahlergebnis.

Vorstandswahlen alleeinstimmig verlaufen

Trotz Stimmenverlusten liegt die CDU Hemer über fünf Prozent über dem Landesergebnis, was Hemers Christdemokraten auf die konstruktive Sachpolitik in der letzten Ratsperiode und auf einen engagierten Wahlkampf zurückführen. Daneben standen Vorstandswahlen auf dem Programm, die alle einstimmig verliefen. Martin Gropengießer wurde als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt, Holm Diekenbrock und Diana Naujocks bekleiden weiter die Funktionen der stellvertretenden Vorsitzenden. Prof. Dr. Michael Rübsam fungiert als Schatzmeister und Jörg Schulz als Schriftführer. Die Arbeit des Pressesprechers übernimmt als einziger Neuling im Vorstand Tobias Franke. Heiko Lingenberg, der sich 21 Jahre im Vorstand engagierte, kandidierte auf eigenen Wunsch nicht mehr. Für die Position des Vizebürgermeisters nominierte die CDU-Fraktion erneut Wolfgang Römer.

Für die kommende Ratsperiode wollen die Hemeraner Christdemokraten viele Impulse aus dem Wahlprogramm anpacken. Die Umsetzung des Hallenbadprojekts stelle dabei zunächst einen Schwerpunkt dar. Daneben müssten auch notwendige Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr endlich angegangen werden, um die Situation des Brandschutzes zu verbessern.

Wirtschaft fördern und Schulen modernisieren

Eine gezielte Wirtschaftsförderung für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Hemer und die Verbesserung der Verkehrssituation seien weitere Ziele in den nächsten Jahren. Um die Bildungsmöglichkeiten zu verbessern, wollen die Christdemokraten auch im Schulbereich weiter investieren, die angefangenen Modernisierungen des Gymnasiums und der Realschule stellten dabei nur erste Schritte dar. „Es gibt eine Menge zu tun, nur gemeinsam können wir für Hemer etwas erreichen“, so Gropengießer, der eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den anderen Fraktionen im Rat als Grundlage der kommunalpolitischen Arbeit sieht. Und das habe in den vergangenen Jahren bereits gut geklappt, so die Einschätzung der CDU-Fraktion. „Wir werden mit unserem Kommunalwahlergebnis sorgfältig umgehen und mit den anderen Fraktionen selbstverständlich konstruktiv zusammenarbeiten“, erläutert Gropengießer in einer Pressemitteilung die Marschroute.

Bis zur Konstituierung des Rates am 10. November müssen nun die Ausschüsse und Gremien personell besetzt werden. Danach könne die eigentliche politische Arbeit erst richtig beginnen. Die CDU-Fraktion möchte dabei als starke Truppe den nötigen Schwung in die Kommunalpolitik bringen.