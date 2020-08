Rucksack-Dieb wurde gefilmt

Hemer. Ein 26-Jähriger war am Donnerstag in einem Supermarkt an der Englandstraße einkaufen. Da er im Geschäft etwas vergessen hatte, ließ er um 19.40 Uhr seinen Rucksack für einen Moment unbeaufsichtigt an der Kasse stehen. Als er kurz darauf zurückkam, war der Rucksack verschwunden. Die Videoüberwachung zeichnete den Diebstahl auf. Der Dieb trug ein rotes Tanktop, eine dunkle Dreiviertelhose, schwarze Schuhe, roten Mundschutz, einen blauer Rucksack/Beutel und hat eine Tätowierung am rechten Oberarm, die sich über das Schulterblatt zieht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer ( 02372/90990) entgegen.